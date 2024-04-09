Teknik direktör arayışlarında sona yaklaşan Liverpool, kadroyu bir üçlü savunma hocasına emanet ediyor.

Jürgen Klopp’un Premier Lig’de sezonun sona ermesinin ardından Liverpool’dan ayrılacağını açıklamasıyla birlikte teknik direktör arayışlarına başlayan Liverpool’un Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Sporting Lizbon ile Portekiz Ligi’nde şampiyonluğa koşan genç teknik direktörün İngiliz deviyle üç senelik sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Sky’dan Florian Plettenberg’in haberine göre bir süredir Liverpool yönetimiyle temasta olan Amorim üç senelik sözleşmeyi kabul etti. Kariyerine Braga’da başlayan 39 yaşındaki çalıştırıcı Sporting Lizbon’un başına geçtikten sonra bir lig şampiyonluğu ve bir Portekiz Lig Kupası kazanmıştı.

Şampiyonluğa koşuyor

Bu sezon ligde en yakın rakibi Benfica’nın dört puan önünde zirvede yer alan Sporting Lizbon, bir maç eksiğiyle şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda yer alıyor.

Liverpool’da olduğu dönemde genellikle 4-3-3 oynatan Klopp’un yerine çalıştırdığı takımlarda genellikle üçlü savunma oynatan Amorim ile anlaşmaya vardığı öne sürülen Liverpool’un bu doğrultuda yaşayacağı kadro değişimi de merakla bekleniyor. Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmesi beklenen Liverpool’da Mısırlı efsane Mohamed Salah’ın takımda kalıp kalmayacağı da şimdiden büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.