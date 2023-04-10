Jürgen Klopp’un takımında 2023-2024 sezonunun transfer çalışmaları erken başladı.

Gelecek sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Liverpool, İngiltere Milli Takımı’nın Dortmund’da forma giyen genç yıldızı Jude Bellingham’ı transfer listesinin ilk sırasına koyarken, bu oyuncunun alternatifi de belli oldu.

İtalyan basınından Calciomercato, Jürgen Klopp’un takımının Inter forması giyen Nicolo Barella’yı, Bellingham’ın alternatifi olarak gördüğünü öne sürdü.

Bellingham’ın transferinin gerçekleşmemesi halinde Barella için Inter’e 81 milyon dolarlık bir teklif yapması beklenen Liverpool’un bu teklifinin İtalyan ekibi tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Caicedo da listede

Öte yandan Brighton’dan Moises Caicedo ile de ilgilenen Liverpool’da Barella büyük bir olasılıkla Ekvadorlu yıldızdan daha ucuz bir seçenek ve daha kolay bir transfer olacak.

Inter’e 2019-2020 sezonu başında Cagliari’den transfer olan Barella, kısa sürede İtalya Milli Takımı’nın da vazgeçilmez oyuncuları arasına gelmişti.

İki yönlü oyunuyla göz dolduran ve hem gol hem de asist yapma becerisine sahip olan 26 yaşındaki oyuncu bu sezon takımıyla çıktığı 28 maça beş gol ve altı asist sığdırırken, geçtiğimiz sezonu da 12 asistle tamamlamıştı.