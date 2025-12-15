Liverpool'da ayrılık resmen açıklandı: Taraftarlara sosyal medyadan veda

Liverpool akademisinin gelecek vaat eden isimlerinden Kai Morrall, kulübe veda ettiğini açıkladı. 15 yaşındaki kanat oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sekiz yıldır formasını giydiği Liverpool’dan ayrıldığını doğruladı. Genç futbolcunun Premier League ekiplerinden Leeds United ile anlaşmaya yakın olduğu bildiriliyor.

Liverpool’un 16 yaş altı takımında forma giyen Morrall, dokuz yaşında katıldığı akademide uzun bir gelişim süreci geçirdi. Aynı zamanda İrlanda 16 yaş altı milli takımının da bir parçası olan genç oyuncu, milli formayla çıktığı son maçlarda dikkat çekici performanslar sergiledi.

Sosyal medyadan duyurdu

Morrall, Instagram paylaşımında Liverpool’daki yıllarına şu sözlerle veda etti:

“Liverpool’da geçirdiğim sekiz yılın ardından veda etme zamanı geldi. Daha iyi bir oyuncu ve insan olmamda bana yardımcı olan tüm personele ve antrenörlere teşekkür ederim. Bu süreçte edindiğim anıları ve arkadaşları özleyeceğim, ancak yeni bir sayfa açmayı ve gelecekte beni nelerin beklediğini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

Genç yetenek avcılarıyla bilinen platform The Talent Hunter, Morrall’ın Leeds United’a transfer olacağını öne sürerken, West Yorkshire temsilcisinin oyuncu için sembolik bir yetiştirme bedeli ödemesinin beklendiği ifade ediliyor. Transferin yeni yılın ilk günlerinde resmiyet kazanması öngörülüyor.

Bu gelişme, Morrall’ın sporcu menajerlik şirketi Prolific Sports Group bünyesine katılmasından kısa süre sonra yaşandı. Prolific, genç oyuncunun İrlanda 16 yaş altı milli takımında Yunanistan’a karşı oynanan maçta yaptığı asistin ardından Morrall hakkında övgü dolu bir paylaşımda bulunmuştu.

Eylül ayında Polonya ile oynanacak karşılaşmalar için ilk kez milli takıma davet edilen Morrall, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken, Leeds United’ın altyapı yapılanmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.