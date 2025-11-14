Liverpool'da Arne Slot krizi: Alternatifleri belli oldu

Liverpool’un sezon başından bu yana yaşadığı formsuz dönem, Arne Slot’un üzerindeki baskıyı artırdı. Takımın ligde üst üste ikinci yenilgisini alması, Hollandalı teknik adamın geleceğini yeniden tartışmaya açtı.

Bu gelişmelerin ardından Mirror’ın derlediği habere göre Liverpool yönetimi, Slot’un olası ayrılığına karşı geniş bir aday listesi hazırladı. Bununla birlikte kulüp, üç orta saha oyuncusunun sözleşmeleri sebebiyle yeni bir krize doğru da ilerliyor.

Slot’un yerine düşünülen teknik direktörler

Arne Slot’un görevine devam etmesine rağmen Liverpool yönetimi, olası bir ayrılık ihtimaline karşı şimdiden harekete geçti. Daily Mail’e göre FSG, Slot’tan önce birçok teknik adamı değerlendirmişti ve bu isimler yeniden gündeme geldi.

Adaylar arasında öne çıkan teknik direktörler:

Sebastian Hoeness (Stuttgart)

Roberto De Zerbi (Marsilya)

Michel (Girona)

Ernesto Valverde (Athletic Bilbao)

Luciano Spalletti (Juventus)

Oliver Glasner (Crystal Palace)

Andoni Iraola (Bournemouth)

Inigo Perez (Rayo Vallecano)

Zinedine Zidane

Vincent Kompany

Liverpool’da üçlü sözleşme krizi

Sözleşmeleri 2028’de bitecek üç yıldız oyuncu için yeni kontrat görüşmeleri kritik noktaya geldi:

Alexis Mac Allister

Ryan Gravenberch

Dominik Szoboszlai

Gravenberch’in menajerinin Real Madrid açıklamaları dikkat çekti:

“Ryan Real Madrid için yeterince iyi. Onun Madrid’de oynamasını çok isteriz.”

Gravenberch’in yanıtı ise şöyle oldu:

“Burada mutluyum. Yeni sözleşme için henüz konuşmadık.”

Mac Allister, Real Madrid ilgisi konusunda şu açıklamayı yaptı:

“Haberleri gördüm ama önemli olan şimdiki zaman.”

Szoboszlai için ise Real Madrid ve Manchester City’nin takipte olduğu belirtildi. Liverpool, Macar yıldız için 2030’a kadar uzatma planlıyor.