Liverpool, Crystal Palace'tan 75 milyon sterlinlik savunma oyuncusu Marc Guehi'yi transfer etmek için yarışa katıldı.

The Sun'a göre Arne Slot'un takımı bu yaz savunma hattını güçlendirmek istiyor ve şu anda Crystal Palace'ta forma giyen Guehi için 75 milyon sterlinlik (89 milyon euro) bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Ancak bu transfer için İngiliz stoperin peşinde olan Newcastle United'ı geride bırakmaları gerekecek.

Liverpool Guehi'nin yanı sıra Newcastle'ın başarılı oyuncusu Anthony Gordon ile de ilgilenmeye devam ediyor. Kanat oyuncusu için yapılacak anlaşmaya Joe Gomez'in de dahil olma ihtimali bulunuyor.

Öte yandan Newcastle'ın Gordon'un bu yaz St James' Park'tan ayrılması durumunda yerine geçecek ismi netleştirdiği ve bu doğrultuda mevcut sözleşmesinde 60 milyon sterlinlik (71 milyon euro) serbest kalma maddesi bulunan Eberechi Eze'nin peşine düşeceği öğrenidli.