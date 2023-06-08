Liverpool, Brighton'ın orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Livepool, Mac Allister'ı transfer etti

Oyuncu 5 yıllık sözleşme imzaladı

Liverpool, Arjantinlinin 35 milyon Sterlin olan serbest kalma bedelini ödedi

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası galibi Mac Allister, Brighton'daki iyi performansının ardından Liverpool'a transfer oldu. Premier Lig devi, 24 yaşındaki oyuncunun 35 milyon Sterlin'lik (44 milyon dolar) serbest kalma bedelini ödedi ve transferi tamamladı.

NE SÖYLENDİ? Mac Allister, Liverpool'un resmî internet sitesine yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: "Harika hissediyorum. Gerçekleşen bir rüya gibi. Burada olmak harika ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Benim için harika bir yıldı. Dünya Kupası, Brighton ile başardıklarımız... Ama şimdi Liverpool'u düşünme ve her gün daha iyi bir oyuncu, daha iyi bir insan olmaya çalışma zamanı."

BÜYÜK RESİM: Anfield'da 10 numaralı formayı giyecek olan Arjantinli yıldızın sağlık kontrolleri salı günü başarıyla tamamlandı. Böylelikle Liverpool, Jürgen Klopp'un çok ihtiyaç duyduğu bir orta saha revizyonuna başlamış oldu. Şimdi sırada diğer potansiyel transferler var. Bu isimler arasında Wolves yıldızı Matheus Nunes, Borussia Mönchengladbach'tan Manu Kone ve Nice orta saha oyuncusu Khephren Thuram yer alıyor.

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