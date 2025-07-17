Liverpool Brezilya Milli Takımı'nın yıldızını 90 milyon euroya transfer etmeye çok yakın

Hugo Ekitike ile anlaşmaya varan Liverpool, Real Madrid'in yıldızı Rodrygo için de resmi temaslara başladı.

Liverpool, Hugo Ekitike transferinde sona yaklaşırken, Real Madrid'in yıldız kanat oyuncusu Rodrygo için de hamle yapmaya hazırlanıyor. Fransız forvet Ekitike ile kişisel şartlarda anlaşmaya varan İngiliz devi, şimdi gözünü 90 milyon euro değer biçilen Brezilyalı yıldıza çevirmiş durumda.

Newcastle United'ın Alexander Isak'ı satmama kararı sonrası rotasını Ekitike'ye çeviren Liverpool, Eintracht Frankfurt ile ilk teklifinde anlaşma sağlayamamıştı. Ancak kulüplerin yaklaşık 80 milyon euro seviyelerinde bir pakette uzlaşmak üzere olduğu bildiriliyor. Ekitike'nin altı yıllık sözleşmeye imza attığı aktarılırken, transferin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Rodrygo için ön görüşmeler başladı

Ekitike’nin ardından Liverpool’un sürpriz ikinci hamlesi ise Rodrygo oldu. İspanyol basınına göre Liverpool, Real Madrid ile Rodrygo için kulüpler düzeyinde ön görüşmelere başladı. talkSPORT’un haberine göre, Rodrygo artık Madrid’den ayrılmaya hazır ve Premier Lig’e sıcak bakıyor.

Yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun Rodrygo'yu Dünya Kulüpler Kupası’nda yedek bırakması ve Mbappe-Vinicius ikilisine öncelik vermesi, yıldız oyuncunun ayrılık kararını hızlandırdı. Edu Burgos’a göre, Liverpool oyuncunun ailesiyle Madrid'de yüz yüze görüşme gerçekleştirdi ve Rodrygo da bu ilgiye olumlu yanıt verdi.

“Bu ilgi gerçek. Liverpool, oyuncunun kampıyla zaten görüştü. Rodrygo Premier Lig’i her zaman sevdi. İki yıl önce City de onu istemişti ama Madrid’de kalmayı seçmişti. Şimdi fikri değişti, çünkü Madrid'de takımın yıldızı olması neredeyse imkansız. Liverpool hamle yaparsa, bu transferin gerçekleşme ihtimali yüzde 70.”

Luis Diaz ayrılırsa Rodrygo transferi gerçekleşebilir

Liverpool’un Rodrygo transferine yönelmesinin arkasında Luis Diaz’ın olası ayrılığı yatıyor. Kolombiyalı yıldız geçen sezon 25 gol katkısıyla takımının en verimli oyuncularından biri olmuştu, ancak artık yeni bir meydan okuma istediği ve Bayern Münih'e sıcak baktığı öne sürülüyor.

Liverpool, Bayern’den gelen 67.5 milyon euroluk teklifi reddetti ancak Alman kulübünün yeni ve daha yüksek bir teklif üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. talkSPORT’tan Alex Crook, Liverpool’un Bayern’in Wirtz için 100 milyon euroyu gözden çıkarmasından haberdar olduğunu ve bu seviyeye yaklaşan bir teklife ‘evet’ diyebileceğini aktardı.

Eğer Diaz satılırsa, Liverpool’un gündemine Anthony Gordon ve Rodrygo gibi alternatifler girecek. Özellikle Rodrygo'nun “ayrılmak isteyen” statüsünde olması ve Real Madrid'in onu 90 milyon euro civarında bir bedelle bırakmaya hazır oluşu, bu transferi daha da olası kılıyor.

Rodrygo'nun Real Madrid performansı

2022/23: 19 gol, 11 asist

2023/24: 13 gol, 9 asist

2024/25: 9 gol, 6 asist

Carlo Ancelotti döneminde zaman zaman ilk 11 dışında kalan Brezilyalı oyuncunun, Premier Lig'de yeni bir başlangıç yapma düşüncesi, Liverpool'u bu yazın en büyük transferlerinden birini yapmaya itebilir.