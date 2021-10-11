Liverpool, Barcelona'nın yıldızının peşinde

Katalan ekibinde yaprak dökümü devam ediyor...

Geride bıraktığımız 2020-21 sezonunda sakatlık krizleriyle boğuşan Liverpool, genel itibarıyla beklentilerin uzağında kaldığı bir sezonu geride bırakmıştı.

Yeni sezon öncesinde ise Wijnaldum'u Paris Saint-Germain'e kaptıran İngiliz devi, RB Leipzig'in potansiyelli stoperi Ibrahima Konate'yi kadrosuna katmıştı.

Liverpool, Jurgen Klopp yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yaptı ve yedi maçta 15 puan toplayarak henüz Premier Lig'de mağlubiyet yüzü görmedi. Hücum hattındaki alternatiflerini arttırmak isteyen İngiliz ekibinin Barcelona'da gözden düşen Ousmane Dembele ile ilgilendiği iddia edildi.

Liverpool'dan Dembele hamlesi

Lionel Messi, Antoine Griezmann ve Miralem Pjanic gibi yıldızlarıyla yollarını ayıran Barcelona’nın maaş tablosunu azaltmak istediği biliniyor. Katalan devi, diğer yüksek maaşlı oyuncularını da elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Teamtalk.com kaynaklı habere göre Liverpool, sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Ousmane Dembele’nin durumunu yakından takip ediyor ve ocak ayında girişimde bulunmayı düşünüyor.

Dembele’nin Barcelona ile anlaşamaması halinde Liverpool, Fransız oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

Dembele’nin Barcelona karnesi

2017 yılında Neymar’ın yerine Borussia Dortmund’dan 135 milyon euro bedelle transfer edilen Dembele, Katalan ekibinde beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

Barcelona formasını tüm kulvarlarda 120 maçta terleten Fransız oyuncu, 30 kez rakip fileleri havalandırdı.

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