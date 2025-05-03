Liverpool, Barcelona orta sahasının kalbini transfer etmek için harekete geçti

Liverpool, Premier Lig şampiyonluğunun ardından gözünü Avrupa'da başarıya dikti ve Arne Slot’un yönetimindeki yeni dönemde orta sahayı güçlendirmek için harekete geçti. İngiliz basınına göre Kırmızılar, Barcelona'nın yıldız orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'u kadrosuna katmak için 34 milyon sterlinden yüksek bir teklif hazırlıyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu yenilemek isteyen Liverpool, Dominik Szoboszlai ve Alexis Mac Allister’ın yanına oyun kurucu bir isim daha eklemek istiyor. Hollandalı teknik adam Slot’un öncelikli hedeflerinden biri olan Frenkie de Jong’un, Barcelona’daki belirsiz durumu da İngiliz devinin iştahını kabarttı.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, ekonomik sorunlarla boğuşan Barcelona, 2026 yılında sözleşmesi sona erecek olan De Jong'u elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Bu durum, Liverpool'un yanı sıra Arsenal ve Manchester City gibi rakip kulüpleri de harekete geçirdi.

Marc Casado'dan övgü: “İnanılmaz bir oyuncu”

Ajax çıkışlı De Jong, bu sezon tüm kulvarlarda 40 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı. Ancak asıl katkısını istikrarlı pas oyunu, oyun vizyonu ve orta sahadaki liderliğiyle sağlıyor. Barcelona genç oyuncularından Marc Casado, De Jong’u “inanılmaz” olarak nitelendirirken, Liverpool’un bu transferle hem oyunu kontrol edebilen hem de yaratıcı bir ismi kadrosuna katması bekleniyor.

Frenkie de Jong, halihazırda haftalık 310 bin sterlin gibi yüksek bir maaş alıyor. Ancak Barcelona'nın mali baskılar nedeniyle pazarlık masasında esnek davranabileceği konuşuluyor. Liverpool'un 34 milyon sterlinin üzerindeki bir teklifle bu fırsatı değerlendirmesi bekleniyor.

Bu hamle, Arne Slot’un Liverpool’daki yeni yapılanmasının en önemli adımlarından biri olabilir. Teknik direktörün Hollandalı oyunculara olan ilgisi göz önüne alındığında, Frenkie de Jong’un transferi Anfield’da büyük ses getirecek gibi duruyor.