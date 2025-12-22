Liverpool, Barcelona'nın eski yıldızını bedelsiz bir şekilde kadrosuna katıyor

Liverpool, Celta Vigo ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Oscar Mingueza’yı bedelsiz kadrosuna katmak için harekete geçebilir.

Liverpool, yaz transfer dönemi yaklaşırken savunma hattında köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor. İngiliz devi, hem stoper hem de bek bölgelerinde alternatifleri artırmayı planlarken, La Liga’dan dikkat çekici bir ismi radarına almış durumda.

İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre Liverpool, Barcelona altyapısından yetişen ve şu anda Celta Vigo forması giyen Oscar Mingueza için harekete geçti. Kırmızılar, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan savunmacıyı bedelsiz olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Liverpool’da savunma planı şekilleniyor

Liverpool’un yaz aylarında savunmada önemli ayrılıklar yaşaması bekleniyor. Ibrahima Konate’nin takımdan ayrılma ihtimali kulislerde konuşulurken, kulüp yönetimi hem stoper hem de sağ bek oynayabilen çok yönlü bir isim arayışında. Bu noktada Mingueza’nın profili, teknik ekibin beklentileriyle örtüşüyor.

Diario AS’nin haberine göre Liverpool, Celta Vigo ile sözleşme yenilemesi beklenmeyen Mingueza ile ön sözleşme imzalamaya sıcak bakıyor. Balaídos’ta yeni bir kontrat ihtimali giderek zayıflarken, bu durum Premier League ekibi için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Barcelona için kötü senaryo

Mingueza’nın olası ayrılığı, eski kulübü Barcelona cephesinde hayal kırıklığı yaratabilir. Savunmacı, 2022 yazında Celta Vigo’ya bedelsiz transfer olurken, Barcelona anlaşmaya %50’lik satış payı maddesi eklemişti. Bu maddeye göre oyuncunun 20 milyon euro seviyesindeki serbest kalma bedeliyle satılması halinde Katalan kulüp 10 milyon euro gelir elde edecekti.

Ancak Mingueza’nın sözleşmesini tamamlayarak serbest oyuncu statüsüne geçmesi durumunda, mali sıkıntılar yaşayan Barcelona’nın bu transferden herhangi bir kazanç elde edememesi söz konusu. Liverpool’un ilgisinin resmiyet kazanması, Celta’nın oyuncuyla yeni sözleşme imzalama şansını da ciddi şekilde azaltıyor.

Tüm taraflar için mantıklı bir hamle

Mingueza cephesinde ise Liverpool ihtimali kariyer açısından büyük bir adım anlamına geliyor. İngiliz ekibine transfer olması halinde hem önemli bir maaş artışı elde etmesi hem de Şampiyonlar Ligi’nde Avrupa’nın elitleriyle mücadele etme şansı yakalaması bekleniyor. Liverpool ise savunmada çok yönlü, La Liga tecrübesi olan ve rotasyonu güçlendirecek bir ismi bedelsiz kadrosuna katmış olacak.

Önümüzdeki haftalar, Mingueza’nın geleceği açısından kritik olacak. Celta Vigo’dan ayrılığı giderek daha olası görünen İspanyol savunmacının, Liverpool’un yaz planlamasında önemli bir parça haline gelmesi sürpriz sayılmıyor.