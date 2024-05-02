Gelecek sezon büyük bir yeniden yapılanma hamlesiyle girecek Liverpool’da orta sahanın emanet edileceği isim belli oldu.

Jürgen Klopp’un devam eden sözleşmesine rağmen sezon sonunda takıma veda edeceğini açıklamasıyla beraber teknik direktör arayışlarına başlayan ve Feyenoord’un Hollandalı çalıştırıcısı Arne Slot ile anlaşmaya varan Liverpool’da yeni sezon öncesi yapılacak ilk transfer de netleşti. İngiliz basınından Daily Mail’de yer alan habere göre Liverpool, Atalanta’dan Teun Koopmeiners’i kadroya katmaya oldukça yaklaştı.



Habere göre İngiliz ekibi bu transfer için 50 milyon sterlini gözden çıkartırken, yeni teknik direktör Slot’un Hollandalı oyuncudaki ısrarı belirleyici oldu.

Hem 6 hem 8 hem 10

Merkez orta saha pozisyonunda oynayan 26 yaşındaki yıldız son iki sezondur Serie A’da çift haneli gol sayılarını görmesiyle dikkatleri çekiyordu. AZ Alkmaar altyapısından yetişen Koopmeiners, Slot ile burada da çalışmıştı.

Son dönemde artan performansıyla Hollanda Milli Takımı’nın da vazgeçilmezleri arasına giren Koopmeiners hem 6 hem 8 hem de 10 numara oynayabilmesiyle içinde bulunduğu takımlara ve teknik direktörlerine büyük bir taktiksel esneklik tanıyor. Üst düzey tekniğiyle dikkat çeken deneyimli oyuncunun Atalanta ile 2027 yazına dek sürecek bir kontratı bulunuyor.