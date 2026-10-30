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Liverpool-Arsenal Premier League maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Liverpool - Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier Lig
M. Arteta
M. Dowman

Anfield'da oynanacak Liverpool-Arsenal Premier League maçına kapsamlı bakış. Arsenal'in bu statta kazanma hasreti uzadı. Peki bu kez galip gelebilecek mi?

Liverpool-Arsenal Premier League maçı öncesi

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Premier Lig - Hafta 9
Anfield

Liverpool-Arsenal maçı, 1 Kasım Pazar günü EST ile 15.30, GMT ile 19.30'da başlayacak.

Şampiyonu Anfield'da zorlu bir deplasman bekliyor

Andoni Iraola yönetiminde sezona nispeten istikrarsız başlayan Liverpool, şu anda İngiltere'nin en formda takımlarından biri. EFL Cup'ta Chelsea'yi penaltı atışları sonucunda yendiği maç da dahil olmak üzere üst üste beş karşılaşma kazanan Liverpool, bu süreçte 15 gol attı. Ev sahibi ekip Anfield'daki son üç maçını kazanırken Arteta'nın takımı da deplasmandaki son altı Premier League maçının beşinden galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmada tarafların form grafikleri sınanacak.

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONGetty Images

Arsenal şampiyonluk iddiasını Anfield'da sınayacak

Premier League şampiyonu Arsenal, dokuz maçın sekizini kazanarak sezona iyi başladı. Tek kaybı, son millî maç arasından önce Brighton karşısında aldığı 3-0'lık yenilgiydi. Ancak Arsenal, ardından Leeds, Nottingham Forest ve Everton'a karşı üst üste üç Premier League maçı kazanarak güçlü bir yanıt verdi. Yine de her şey kusursuz gitmedi: Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı ve EFL Cup'ta dördüncü kademe ekibi Fleetwood Town'a sürpriz bir şekilde yenildi. Penaltı atışları sonucunda kaybedilen o maçta kırmızı kart gören genç Max Dowman, bu karşılaşmayla başlayarak üç yerel müsabakada forma giyemeyecek. Arsenal, 2012'den bu yana Anfield'da Premier League maçı kazanamadı; bu süreçteki 13 ziyaretinden de galibiyetsiz ayrıldı.

Arsenal FC v Everton - Premier League 2026/27Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Arsenal, Eylül 2012'den bu yana Anfield'da Premier League maçı kazanamadı.
  • Mikel Arteta'nın şampiyon takımı, Liverpool ile oynadığı son dört maçta galibiyet alamadı. Bu maçların üçü beraberlikle sonuçlandı.
  • Liverpool'da sakatlıkları bulunan Víctor Muñoz ve Dominik Szoboszlai forma giyemeyecek. Arsenal ise Bukayo Saka, William Saliba ve cezalı Dowman'dan yoksun olacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Liverpool vs Arsenal Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Diziliş
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerM. KerkezM. KerkezR. AraujoR. AraujoJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkC. GakpoC. GakpoA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. GravenberchR. GravenberchF. WirtzF. WirtzB. BarcolaB. BarcolaA. IsakA. IsakD. RayaD. RayaE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyB. WhiteB. WhiteE. EzeE. EzeK. HavertzK. HavertzM. MerinoM. MerinoM. ZubimendiM. ZubimendiM. OedegaardM. OedegaardV. GyoekeresV. Gyoekeres
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Liverpool

İlk 11

Arsenal

Teknik direktör

  • A. Iraola
  • M. Arteta

Form durumu

LIV

LIV - Form

LAS
K3-6
BRE
K1-2
VIL
K4-3
BHA
K2-0
CHE
K1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ARS

ARS - Form

LIL
K3-0
NFO
K0-1
FCB
B2-2
EVE
K2-0
FLE
K1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

İkili rekabet

Kafa Kafaya

LiverpoolÇizimArsenal
2
3
0
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
MS
Premier Lig
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
MS
Club Friendlies
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
7Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
8701209+1121
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
8701135+821
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
8512237+1616
K
K
K
K
K
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
K
K
K
K
B
5
ChelseaChelseaCHE
84131715+213
K
K
K
K
B
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
B
K
B
K
B
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
825196+311
B
B
K
B
K
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
K
K
K
K
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
K
K
B
K
K
10
Hull CityHull CityHUL
824298+110
B
K
B
K
B
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
K
K
B
K
B
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
83141216-410
B
K
K
K
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
82331213-19
K
K
K
K
B
14
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
8233810-29
K
K
B
K
B
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
K
K
K
B
B
16
M. UnitedM. UnitedMUN
81431013-37
K
B
B
B
K
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
K
K
K
B
K
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
B
K
K
K
K
19
Coventry CityCoventry CityCOV
8206615-96
K
K
K
K
K
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
B
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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