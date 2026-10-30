Liverpool-Arsenal Premier League maçı öncesi

Premier Lig - Hafta 9 1 Kas 2026 - 11:30 Anfield

Liverpool-Arsenal maçı, 1 Kasım Pazar günü EST ile 15.30, GMT ile 19.30'da başlayacak.

Şampiyonu Anfield'da zorlu bir deplasman bekliyor

Andoni Iraola yönetiminde sezona nispeten istikrarsız başlayan Liverpool, şu anda İngiltere'nin en formda takımlarından biri. EFL Cup'ta Chelsea'yi penaltı atışları sonucunda yendiği maç da dahil olmak üzere üst üste beş karşılaşma kazanan Liverpool, bu süreçte 15 gol attı. Ev sahibi ekip Anfield'daki son üç maçını kazanırken Arteta'nın takımı da deplasmandaki son altı Premier League maçının beşinden galibiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmada tarafların form grafikleri sınanacak.

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Arsenal şampiyonluk iddiasını Anfield'da sınayacak

Premier League şampiyonu Arsenal, dokuz maçın sekizini kazanarak sezona iyi başladı. Tek kaybı, son millî maç arasından önce Brighton karşısında aldığı 3-0'lık yenilgiydi. Ancak Arsenal, ardından Leeds, Nottingham Forest ve Everton'a karşı üst üste üç Premier League maçı kazanarak güçlü bir yanıt verdi. Yine de her şey kusursuz gitmedi: Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile 2-2 berabere kaldı ve EFL Cup'ta dördüncü kademe ekibi Fleetwood Town'a sürpriz bir şekilde yenildi. Penaltı atışları sonucunda kaybedilen o maçta kırmızı kart gören genç Max Dowman, bu karşılaşmayla başlayarak üç yerel müsabakada forma giyemeyecek. Arsenal, 2012'den bu yana Anfield'da Premier League maçı kazanamadı; bu süreçteki 13 ziyaretinden de galibiyetsiz ayrıldı.

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Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Arsenal, Eylül 2012'den bu yana Anfield'da Premier League maçı kazanamadı.

Mikel Arteta'nın şampiyon takımı, Liverpool ile oynadığı son dört maçta galibiyet alamadı. Bu maçların üçü beraberlikle sonuçlandı.

Liverpool'da sakatlıkları bulunan Víctor Muñoz ve Dominik Szoboszlai forma giyemeyecek. Arsenal ise Bukayo Saka, William Saliba ve cezalı Dowman'dan yoksun olacak.

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