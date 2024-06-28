Yeni sezonda 4-2-3-1'e dönüş yapması beklenen Liverpool'da tüm taşlar Arda Güler transferiyle yerine oturabilir.

Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot'un gelecek sezon kulübün oyun stiline kendi felsefesini aşılaması bazı transfer ihtiyaçlarını beraberinde getirirken, İngiliz devinin Arda Güler için teklif yapabileceği öne sürüldü.

Slot'un Feyenoord'daki yaklaşımı, topa sahipken 4-2-3-1 formasyonuyla oynamak ve topsuzken 4-4-2'ye geçmekti. Anfield'daki selefinin kullandığı 4-3-3'ten büyük bir ayrılma olmasa da, Slot'un 10 numara pozisyonunda bir hücum orta saha oyuncusuyla oynayıp oynamayacağı henüz belli değil.

Bu yaklaşımı ülkesinde uygulayan Slot'un, bu durumu Liverpool kadrosundaki oyuncular arasında kimin en iyi bu rolü üstlenebileceği sorusunu gündeme getiriyor. Mevcut Liverpool kadrosundaki Harvey Elliott, Dominik Szoboszlai, Curtis Jones ve Alexis Mac Allister bu pozisyon için en uygun adaylar olarak öne çıkıyor.

Salah'ın rolü ve Güler'in potansiyeli

Bazı gözlemciler, Salah'ın gelecek sezon her zamanki sağ kanat pozisyonundan içeriye kaydırılabileceği olasılığını dile getirdi. Ancak, 32 yaşındaki oyuncunun rolünü değiştirmek, kanattaki verimliliği nedeniyle riskli olabilir. Geçen sezon 44 maçta 25 gol atan Salah, doğal rolünde Liverpool'un en güvenilir hücum tehdidiydi. Bu bağlamda, Anfield'ın transfer sorumluları, bu alanı güçlendirmek için transfer pazarına girmeyi tercih edebilir.

Türkiye'nin yıldızı Arda Güler, bu açıdan uygun olabilir.

Genç oyuncu, Euro 2024'teki performansıyla büyük beğeni topladı ve Gürcistan'a karşı 3-1 kazanılan maçta attığı uzun mesafeli gol, Turnuvanın Golü adayları arasında yer alacak.

Marca'da yer alan habere göre son haftalarda Liverpool'un yakın ilgi gösterdiği Arda Real Madrid'e transfer olduktan sonra kulüp seviyesinde yeterince süre alamaması nedeniyle potansiyel taliplerin ilgisini çekti. Futbol otoritelerine göre Arda'nın transferi, Liverpool için akıllıca bir hamle olabilir ve Mohamed Salah'ın kendi rolünde devam etmesini sağlayabilir.