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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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Liverpool, Araujo'yu kadrosuna katmak için ne kadar ödeyecek? Madde bedeli açıklandı

Transfers
R. Araujo
Newcastle United - Liverpool
Newcastle United
Liverpool
Premier Lig
Elche - Barcelona
Elche
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La Liga
Barcelona - Al Ahly SC
Al Ahly SC
Club Friendlies
Uruguay
İngiltere
İspanya
Mısır

Mercatoda sürpriz transfer

Ronald Araujo'nun Barcelona'dan Liverpool'a kiralık olarak transferi, yaz transfer döneminde büyük bir sürprize yol açtı. İki kulüp, Uruguaylı savunma oyuncusunun İngiliz ekibinin kadrosuna katılması konusunda anlaşmaya vardı; anlaşma, sezon sonunda oyuncunun bonservisini kalıcı olarak elinde tutma seçeneğini de Liverpool'a tanıyor.

Ronald Araujo'nun, Katalan ekibinin Udine turnuvasındaki maç planlamasının dışında kalmasının ardından, bugün Barcelona'dan ayrılarak Liverpool'a katılması ve Premier Lig'de yeni bir tecrübe yaşaması bekleniyor.

Uruguaylı savunma oyuncusunun Anfield'a transferi, yaz transfer döneminin en dikkat çekici sürprizlerinden birini temsil ediyor; özellikle de Araujo'nun geçtiğimiz yıllarda Barcelona savunmasının önemli unsurlarından biri olarak görülmesi göz önünde bulundurulduğunda.

Mundo Deportivo gazetesine göre, Barcelona ile Liverpool'un kiralık konusunda vardığı anlaşma, İngiliz kulübü lehine bir satın alma opsiyonu içeriyor. Bu da Liverpool'a, oyuncunun sezon sonundaki performansına ve teknik ekip ile yönetimin devamlılığı konusundaki ikna düzeyine bağlı olarak, geleceği hakkında nihai kararı verme fırsatı tanıyor.

Satın alma opsiyonunun bedeli başlangıçta açıklanmamış olsa da, müzakerelere yakın kaynaklar, Liverpool'un Araujo'nun bonservisini kalıcı olarak elinde tutmaya karar vermesi hâlinde Barcelona'ya 55 milyon euro ödemek zorunda kalacağını doğruladı.

Böylece Uruguaylı savunma oyuncusunun Liverpool'a transferi yalnızca tek sezonluk bir kiralama olmayacak; oyuncu İngiliz ekibinde kendini kanıtlamayı başarır ve kulüp yönetimini satın alma opsiyonunu devreye sokmaya ikna ederse, kalıcı bir transfere dönüşebilir.

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