Liverpool ara transfer dönemi bitmeden dünyaca ünlü bir yıldızın peşine düştü

Liverpool, Ocak transfer döneminin son günlerine girilirken sağ bek rotasyonunu güçlendirme ihtimalini masaya yatırdı. Liverpool, Jeremie Frimpong’un yaşadığı sakatlığın ardından alternatif isimler üzerinde değerlendirmelere başladı. Bu kapsamda gündeme gelen isimlerden biri de Denzel Dumfries oldu.

Ünlü transfer gazetecisi Fabrizio Romano, Liverpool ile Inter arasında kulüp düzeyinde bir görüşme yapıldığını doğruladı. Romano’nun aktardığı bilgilere göre bu temaslar doğrudan bir transfer girişiminden ziyade, Dumfries’in mevcut durumu ve sakatlık süreci hakkında bilgi alma amacı taşıyor.

Romano, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Liverpool’un Dumfries için Ocak ayında yalnızca kiralık bir formülü düşünebileceğini ifade etti. Hollandalı sağ bekin sözleşmesinde yer alan yaklaşık 20–25 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesinin ise sadece yaz transfer döneminde geçerli olduğu belirtildi. Inter cephesi ise Dumfries’i kiralık olarak göndermeye sıcak bakmıyor.

Yaklaşık iki haftadır sahalardan uzak kalan Dumfries’in sakatlığının çok uzun sürmesinin beklenmediği, dönüş süresinin 10 ila 20 gün arasında olabileceği ifade ediliyor. Liverpool’un bu bilgileri aldığı ancak şu aşamada resmi bir teklif sunmadığı ve müzakere sürecini başlatmadığı vurgulanıyor.

Inter orta saha arıyor

Görüşmelerin, Inter’in orta saha rotasyonu için Curtis Jones ile ilgili olasılıkları da kapsayan daha geniş bir temas trafiğinin parçası olduğu belirtiliyor. İtalyan ekibi, Ocak transfer döneminin son günlerinde orta sahaya takviye yapma ihtimalini değerlendiriyor.

Dumfries, 2021 yılında PSV Eindhoven’dan Inter’e transfer olmuş ve San Siro’daki dört buçuk sezonunda Avrupa’nın en istikrarlı sağ beklerinden biri haline gelmişti. Hollandalı oyuncu, Inter’in 2023/24 sezonunda Serie A şampiyonluğuna ulaşmasında önemli rol oynarken, iki kez de İtalya Kupası sevinci yaşadı.

Olası bir Anfield transferi halinde Dumfries, milli takımdan arkadaşları Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch ve Cody Gakpo ile aynı takımda forma giyme şansı yakalayacak.

Yaz aylarında transfer piyasasında oldukça hareketli bir dönem geçiren Liverpool, Ocak ayında ise daha sakin bir politika izledi. Teknik direktör Arne Slot, beklentilerin altında geçen sezona rağmen mevcut kadro seçeneklerinden memnun görünüyor. Premier League’de 23 maç sonunda altıncı sırada bulunan Liverpool, son beş lig maçında galibiyet alamadı.

Kırmızılar, hafta ortasında Şampiyonlar Ligi’nde Qarabağ’ı 6-0 mağlup ederek sezonun en farklı galibiyetini elde etti. Liverpool, bu ivmeyi ligde de sürdürmek isterken Cumartesi günü Anfield’da Newcastle United’ı konuk edecek.