Liverpool'a yatırım yapmak isteyen çok sayıda yatırım grubu var

Yeni yatırımcılarını bekleyen İngiliz takımıyla çok sayıda yatırım grubunun yakından ilgilendiği belirtildi.

Liverpool'un sahibi olan Fenway Sports Management'ın ortağı Sam Kennedy, satışa çıkartılması beklene kulübün potansiyel yeni yatırımcıların ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

The Boston Global'e konuşan Kennedy, bu ayın başında satışa çıkartılabileceği açıklanan İngiliz devi için çok sayıda talip olduğunu ve görüşmelerin yakında başlayacağını belirtti.

Kennedy ne söyledi?

"Kulübe yatırım yapmayı düşünen çok sayıda potansiyel ortak var. Bir değeri büyütmenin yolu bazen varlık satmaktan ya da yatırımcı eklemekten geçer. Bu şirketin Liverpool'u satacağı anlamına mı geliyor? Açık konuşmak gerekirse bilmiyorum. Şirketin görevi kulüp için yeni yatırım fırsatlarını keşfetmekti ve bunun için doğru zaman olduğunu düşündüler"

Liverpool'un günlük işleyişinden sorumlu olan Mike Gordon'un kulübün potansiyel satışıyla ilgilenmek için görevinden ayrıldığını belirten Kennedy, CEO Billy Hogan'ın Gordon'dan boşalan göreve getirildiğini aktardı.

Hogan'ın daha önce birlikte çalıştıkları bir isim olduğunu ve Fenway Sports Management ailesi içinde büyüdüğünü belirten Kennedy, Liverpool'u iyi bir noktaya taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.