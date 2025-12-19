Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Lacivertli ekip, geride bıraktığımız haftada Konyaspor'u 4-0 mağlup etmeyi başarmış ve Süper Lig'de puan tablosunda ikinci sıraya yerleşmişti.

Eyüpspor ise 13 puanla Süper Lig'in 17. sırasında yer alıyor. İstanbul ekibi, son maçında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasındaki mücadele, 20 Aralık 2025 Cumartesi akşamı oynanacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Eyüpspor - Fenerbahçe maçı, Türkiye'de beIN Sports 1 ekranın canlı yayınlanacak.

GOAL, TV kanalı, yayın akışı bilgileri ve daha fazlası dahil olmak üzere maçı nasıl izleyeceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi burada sunuyor.

Eyüpspor- Fenerbahçe maçını canlı nasıl izleyebilirsiniz? - TV kanalları ve canlı yayınlar

Eyüpspor - Fenerbahçe mücadelesi Türkiye’de beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı dijital ortamdan izlemek isteyen futbolseverler, beIN Connect veya TOD üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Karşılaşma yalnızca beIN’in yayın hakları kapsamında gösterileceğinden, legal platformlar üzerinden izlenmesi gerekiyor.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz?

Yurtdışında bulunan futbolseverler, kendi ülkelerinde Süper Lig yayın erişimi yoksa karşılaşmayı izleyebilmek için VPN hizmeti kullanabilir. NordVPN gibi güvenilir VPN servisleri, internet bağlantısını şifreleyerek farklı ülkelerdeki yayın servislerine erişim imkânı sağlıyor. Hangi VPN’in daha sağlıklı bir seçenek olduğunu bilmiyorsanız, GOAL’ün spor yayınları için hazırladığı VPN rehberine göz atabilirsiniz.

Eyüpspor vs Fenerbahçe başlama saati

Süper Lig - Süper Lig Recep Tayyip Erdogan Stadi

Takım haberleri ve kadro

Eyüpspor vs Fenerbahçe Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör O. Ak Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör D. Tedesco

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Aralarındaki Maçlar

EYU Son 2 maçları FB 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 1 Galibiyet Fenerbahçe 2 - 1 Eyüpspor

Eyüpspor 1 - 1 Fenerbahçe 2 Gol sayısı 3 2,5 gol üzeri maçlar 1/2 Her iki takım da gol attı 2/2

Puan Durumu

