Brann - Fenerbahçe: Maçı nereden izleyebilirim, TV yayını, canlı yayın ve tüm detaylar

UEFA Avrupa Ligi'nde 5 haftada 8 puan toplayan Fenerbahçe, deplasmanda Brann'a konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, Norveç ekibini mağlup ederek gruptaki yerini sağlamlaştırmayı ve üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Avrupa arenasında 5 haftada yalnızca 1 mağlubiyet alan Brann ise Fenerbahçe karşısında taraftarı önünde kazanmak istiyor. Brann, Avrupa Ligi'nde son olarak PAOK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Brann ile karşı karşıya geleceği maç, 11 Aralık 2025'te saat 23.00'te başlayacak. Brann Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranından canlı yayınlanacak.

Brann vs Fenerbahçe maçını canlı nasıl izleyebilirsiniz? - TV kanalları ve canlı yayınlar

Brann - Fenerbahçe maçı Türkiye’de TRT 1 ekranından canlı yayınlanacak. Maçı dijital ortamdan izlemek isteyen futbolseverler, TABİİ üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Karşılaşma yalnızca TRT'nin yayın hakları kapsamında gösterileceğinden, legal platformlar üzerinden izlenmesi gerekiyor.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışında bulunan futbolseverler, kendi ülkelerinde Süper Lig yayın erişimi yoksa karşılaşmayı izleyebilmek için VPN hizmeti kullanabilir. NordVPN gibi güvenilir VPN servisleri, internet bağlantısını şifreleyerek farklı ülkelerdeki yayın servislerine erişim imkânı sağlıyor. Hangi VPN’in daha sağlıklı bir seçenek olduğunu bilmiyorsanız, GOAL’ün spor yayınları için hazırladığı VPN rehberine göz atabilirsiniz.

Brann vs Fenerbahçe başlama saati

Ligi Europa - Avrupa Ligi Brann Stadion

Brann vs Fenerbahçe maçı, 11 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak ve Brann Stadı'nda oynanacak.

Takım haberleri ve kadro

Brann vs Fenerbahçe Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör F. Alexandersson Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör D. Tedesco

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Brann takım haberleri

Brann'da Mhyre, Magnusson ve Jensen, sakatlıkları sebebiyle yarın gece oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Norveç ekibi, şu anda UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanla 19. sırada bulunuyor. Brann, Fenerbahçe'yi yenerse 11 puana ulaşacak ve tur için büyük bir avantaj sağlayacak.

Fenerbahçe takım haberleri

Fenerbahçe'de Nelson Semedo ve Marco Asensio sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Sebastian Szymanski ve Edson Alvarez'in durumu ise şüpheli.

Kırmızı kart cezalısı Jhon Duran ile birlikte kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao da Norveç'e götürülmedi.

Ayrıca UEFA listesinde yer almayan Bartuğ Elmaz da maç kadrosunda yer almıyor.

Form

Brann, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı beş maçta 8 puan topladı. Evinde Utrecht ve Rangers'ı mağlup eden Norveç ekibi, Lille deplasmanında 2-1 kaybetti. Brann, Bologna ve PAOK deplasmanlarından ile 1 puanla döndü.

Fenerbahçe de tıpkı Brann gibi beş maçta 8 puana ulaştı. İlk maçta Dinamo Zagreb'e deplasmanda 1-0 yenilen Kanarya, ardından evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup etti. Domenico Tedesco'nun takımı Viktoria Plzen ve Ferencvaros maçlarından ise beraberlikle ayrıldı.

Aralarındaki Maçlar

Brann ile Fenerbahçe, tarihte ilk kez karşı karşıya gelecekler. Brann, son beş resmî maçında bir galibiyet alırken bir kez de mağlup oldu. Norveç ekibi, üç maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe ise son beş maçında hiç yenilmedi. Domenico Tedesco'nun takımı son üç maçında berabere kalırken önceki iki maçını ise kazandı.

Puan Durumu

Brann, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiasını sürdürmek için kritik bir galibiyet peşinde. Aynı puanda olan Fenerbahçe de kazanarak ilk 8'e yükselmeyi hedefleyecek.

