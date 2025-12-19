Beşiktaş - Rizespor: Maçı canlı olarak nerede izleyebilirim, canlı yayın, TV kanalları ve başlama saati

Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı ekip, geride bıraktığımız haftada Trabzonspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalmıştı. Kartal, taraftarı önünde 3 puanı alıp çıkış yakalamak istiyor. Beşiktaş bu maç öncesinde ligde 26 puanla 5. sırada bulunuyor.

Son maçta evinde Eyüpspor'u 3-0 mağlup eden Çaykur Rizespor ise 18 puanla 11. sırada yer alıyor. Konuk takımın amacı Dolmabahçe'den 1 veya 3 puanla dönmek olacak.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasındaki mücadele, 20 Aralık 2025 Cumartesi akşamı oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı, Türkiye'de beIN Sports 1 ekranın canlı yayınlanacak.

GOAL, TV kanalı, yayın akışı bilgileri ve daha fazlası dahil olmak üzere maçı nasıl izleyeceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi burada sunuyor.

Beşiktaş - Rizespor maçını canlı nasıl izleyebilirsiniz? - TV kanalları ve canlı yayınlar

Beşiktaş - Rizespor mücadelesi Türkiye’de beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı dijital ortamdan izlemek isteyen futbolseverler, beIN Connect veya TOD üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Karşılaşma yalnızca beIN’in yayın hakları kapsamında gösterileceğinden, legal platformlar üzerinden izlenmesi gerekiyor.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz?

Yurtdışında bulunan futbolseverler, kendi ülkelerinde Süper Lig yayın erişimi yoksa karşılaşmayı izleyebilmek için VPN hizmeti kullanabilir. NordVPN gibi güvenilir VPN servisleri, internet bağlantısını şifreleyerek farklı ülkelerdeki yayın servislerine erişim imkânı sağlıyor. Hangi VPN’in daha sağlıklı bir seçenek olduğunu bilmiyorsanız, GOAL’ün spor yayınları için hazırladığı VPN rehberine göz atabilirsiniz.

Beşiktaş vs Rizespor başlama saati

Süper Lig - Süper Lig Tupras Stadyumu

Takım haberleri ve kadro

Beşiktaş vs Rizespor Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör Sergen Yalçın Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör R. Ucar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Aralarındaki Maçlar

Puan Durumu

Bağlantılı Linkler