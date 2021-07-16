Lisansı çıkmayan Galatasaraylı oyuncu Oğulcan Çağlayan, sarı - kırmızılıların UEFA’ya bildirilen kadrosunda yer alamadı.

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak Galatasaray, TFF’nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan’ı kadro listesine dahil edemedi.

Hürriyet Spor Arena’nın haberine göre Oğulcan Çağlayan’ın Çaykur Rizespor’dan Galatasaray’a transferinde usulsüzlük yaşandığı için TFF oyuncuya lisans çıkarmadı.

25 yaşındaki oyuncu, bu durum nedeniyle geride bıraktığımız sezonda da altı maç ceza almıştı.

Ayrıca Galatasaray’ın yeni transferleri Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Yılmaz UEFA’ya bildirilen kadroda yer aldı.

Burak Elmas’ın sözleri

Habertürk TV’de Ali Koç, Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelen Burak Elmas, Oğulcan Çağlayan’ın durumu hakkında da açıklamalarda bulunmuştu.

Galatasaray Başkanı Elmas, olayı şöyle değerlendirmişti: “Bizim bir oyuncumuzun transfer süreci konusunda bir kulüple sorunumuz var.”

“UEFA bu sorunu çözdü ama TFF oyuncuyu oynatmamıza izin verdi. Bu kararın hiçbir gerekçesi yok çünkü bu akşam benim neler diyeceğimi bekliyorlar.”

Ayrıca sarı - kırmızılar, 20 Temmuz tarihine kadar UEFA’ya bildirilen listede iki değişiklik yapma hakkına sahip.

Daha fazlası için:

Layvin Kurzawa, Galatasaray'ın ihtiyacı olan sol bek mi?

“Messi, Maradona’yı asla geçemeyecek!”

Manchester City'den Harry Kane için rekor transfer teklifi