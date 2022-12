Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Arjantin Milli Takımı Nicolas Tagliafico'nun düğününde buluşurken, Lisandro Martinez eve döndü.

Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan başarılı savunma oyuncusu Lisandro Martinez, Manchester United'ın antrenmanlarına katılmak için Manchester'a geri döndü.

Milli takımdan arkadaşı Nicolas Tagliafico'nun düğününe davet edilmesine rağmen takımına dönmeyi tercih eden Martinez'in bu tercihi futbolseverleri şaşırttı.

Caroline Calvagni ile evlenen Tagliafico resmi imzayı geçtiğimiz yıl atmış ancak düğün resepsiyonu pandemi nedeniyle bu yıla ertelenmişti.

Şampiyonluk şarkısı eşlik etti

Düğün sonrasında dans eden çifte bu sırada ünlü We are the Champions şarkısının eşlik etmesi dikkat çekerken, Arjantin Milli Takımı'nın çok sayıda oyuncusu da çifti en mutlu günlerinden birinde yalnız bırakmadı.

Öte yandan Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, oyuncusunun Dünya Kupası'nda yakaladığı büyük başarının tadını çıkartması gerektiğini belirtirken, Ajax'tan da öğrencisi olan başarılı savunmacının zamanı geldiğinde yeniden Manchester United'a konsantre olacağını ve takımının başarısına odaklanacağını belirtti.