Lionel Messi'ye öğle yemeği soruşturması!

İspanya'daki koronavirüs kısıtlamaları Arjantin yıldız hakkında soruşturma açılmasına neden oldu.

Lider Atletico Madrid ve Real Madrid ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Barcelona'da yıldız oyuncu Lionel Messi, Katalonya Halk Sağlığı Kurumu'ndan gelen haberle sarsıldı. Salı günü yapılan antrenmanın ardından takım arkadaşlarının aileleriyle beraber öğle yemeğine katılan Messi'ye bu etkinlikten dolayı soruşturma açıldı.

İspanya'da yürürlükte olan koronavirüs önlemleri çerçevesinde altı kişiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklanırken, Katalan hükümetinin açıklamasına göre Messi'nin bu kuralı ihlal edip etmediğine dair kararı Halk Sağlığı Kurumu verecek.

Cezası örnek olabilir

Soruşturmadan çıkacak karar merakla beklenirken, kurumun geçici başkanı Pere Aragones ise Messi'ye verilecek cezanın halka örnek olacağını söyledi. Kamu adına önemli isimlerin örnek teşkil etmeleri için kurallara uyması gerektiğinin altını çizen Aragones'in bu açıklaması sonrası gözler çıkacak karara çevrildi.

Barcelona ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen ve geleceği belirsizliğini koruyan Messi bu sezon da takımının en önemli oyuncusu olmayı başardı.

Barcelona formasıyla bu sezon çıktığı 44 maçta rakip fileleri 36 kez sarsan Messi, takım arkadaşlarına da 11 gol pası verdi. Geçtiğimiz sezonu kupa alamadan tamamlayan 33 yaşındaki efsanenin Joan Laporta'nın başkan seçilmesinin ardından takımdan ayrılma düşüncesini rafa kaldırarak, yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

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