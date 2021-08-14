Lionel Messi'nin burnunu sildiği mendil 1 milyon dolar!

Arjantinli yıldızın mendili bile bir hayli değerli.

Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılması kuşkusuz futbol tarihinin en sıra dışı transferlerinden biriydi.

Kulüpte 21 yıl geçirmiş ve Barça forması İle bu kadar özdeşleşmiş bir futbolcunun ayrılması kadar şaşırtıcı çok az şey olsa gerek.

Bir de bu isim birçok futbolsever tarafından dünyanın en iyi oyuncusu kabul ediliyorsa, söz konusu durum dünyanın gündemine oturmak zorundadır. Zaten öyle de oldu. Messi’nin Paris’e taşınma süreci dünyanın dört bir yanında konuşuldu. Konuşulmakla da kalmadı.

Ne oldu?

Bilindiği gibi Messi, Camp Nou'da düzenlediği basın toplantısıyla Barcelona'ya duygusal bir şekilde veda etmişti. Arjantinli oyuncu, kameralar karşısına geçer geçmez gözyaşlarına boğulmuş ve açıklamalarını ağlayarak yapmıştı.

İşte Messi’nin veda konuşmasında gözyaşlarını sildiği mendil, satışa çıkarıld.

İsimsiz bir kişi, e-ticaret ve online açık artırma hizmeti sunan Mercado Libre adlı platformda bir ilan yayınladı. İlanda, Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılırken yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarını sildiği mendile yer verildi.

Mendilde futbolcunun mukus salgısının da bulunduğu söyleniyor. Mendile biçilen değer ise tam 1 milyon dolar.

Messi ne söylemişti?

Arjantinli yıldız, Barça'dan ayrılırken yaptığı veda konuşmasında şunları söylemişti:

"13 yaşından beri buradayım. Geçen 21 yıldan sonra, eşim ve 3 Katalan-Arjantinli çocuğumla buradan ayrılıyorum. Barcelona'da kalmak istedim. Burası benim, bizim evimiz.

"Eğer bir ayrılık hayal etseydim, tamamen dolu bir Camp Nou'da veda etmek isterdim. Beni seven ve destekleyen herkese minnettarım.

"Umarım bir gün dönebilirim ve Barcelona'nın dünyanın en iyi kulübü olmaya devam etmesi için çalışmaya devam edebilirim.

"Her şeyin başladığı, ilk maçıma çıktığım anı unutamayacağım."

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