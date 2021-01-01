"Lionel Messi'nin Barcelona'dan ne istediğini biliyorum"

Arjantinli yıldızın Barcelona'daki geleceği hala netlik kazanmadı ancak Gaizka Mendieta, Messi'nin çocukluk kulübünden ne istediğini iyi biliyor.

Eski Barcelonalı Gaizka Mendieta önümüzdeki birkaç haftanın Lionel Messi'yi Barcelona'da tutmak adına önemli olduğunu düşünüyor.

Goal, Messi'nin geleceğiyle ilgili görüşmelere kapalı olduğunu ve sezon sonunda bir karar vereceğini teyit etti ancak Manchester City ile Paris Saint-Germain yaz aylarında ayrılmayı düşünmesi halinde Arjantinli yıldız için devreye girecek.

Geçen yaz Camp Nou'da mutsuz günler geçiren Lionel Messi için Mendieta sportif başarılar geldiği sürece Barcelona'nın bir numaralı seçenek olduğuna inanıyor.

Gaizka Mendieta ne söyledi?

Goal'e konuşan Mendieta, Lionel Messi'nin rekabet edebilecek bir takım görmek istediğini vurguluyor.

"Ben de bir futbolcu olduğum için size ne istediğimizi söyleyebilirim. Rekabetçi olmak ve kupa kazanmak istiyoruz. Bence Lionel Messi'nin istediği de bu."

"Tabii ki sözleşme koşulları ve aile şartları önemli. Ama sadece oyuncu açısından düşünürsek sanırım kupa kazanmak istiyor. Barça'nın kazanabileceğini ve kupa için rekabet edebileceğini görürse o zaman kesinlikle Barcelona'da kalacaktır. Eğer bunu göremezse başka bir yer arayacaktır."

"İspanya'daki Barça taraftarı herkes gibi ben de Messi'nin Barcelona'da kalacağını umuyorum."

"Eminim diğer insanlar onu başka bir ligde veya kulüpte denemek ve görmek ister. Ama ben romantik biriyim, özellikle oyuncuların sık sık kulüp değiştirdiği bu dönemde, tüm kariyerini aynı kulüpte ve aynı seviyede geçirmek, bence bu Lionel Messi ve Barça için harika olurdu."

"Düşüşte değil, bazı kötü dönemler yaşamış olabilir ancak düşüş, 15 yıldır inanılmaz seviyede olan biri için büyük bir kelime. Barcelona'yı destekleseniz de desteklemeseniz de onun futbol tarihinin en büyüklerinden biri olduğuna hepimiz katılıyoruz."

"Bunu her maçta ve antrenmanlarda göstererek başardı. Yaşına ve yeni yöneticilerine göre kesinlikle tarzını değiştirmek zorunda kaldı. O, birkaç yıl önce gördüğümüz Messi değil ama benim için hala en iyisi."

"Dünyanın dört bir yanındaki maçlara bakarsanız, onun gibi bir maçı kaç oyuncu etkileyebilir? Çok değil."

Barcelona gelişiyor mu?

Katalan devi, ekonomik meselelerin ve kulüp başkanlığı seçimlerinin ardından bir istikrar sağladı.

Joan Laporta'nın başkan olması Lionel Messi'yi takımda tutmak için umutları yeşertmiş gibi görünüyor.

Ayrıca Ronald Koeman, Barça'yı La Liga'da şampiyonluk yarışının içine soktu ve bu hafta sonu Athletic Bilbao'ya karşı Copa del Rey maçına çıkacaklar.

Mendieta, "Bir süredir gelişiyorlar, El Clasico'da iyi bir oyun sergilediler ve daha iyi olabilirlerdi. Savunma daha iyi olabilirdi." diyor.

"El Clasico'nun ardından belli bir tutarlılığın geldiğini düşünüyorum. Genç oyuncuların oynadığı ve sahip olduklarını kullanan Koeman ile güven geliyor."

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