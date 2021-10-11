Lionel Messi'den yeni rekor

Arjantinli yıldız, kırdığı rekorlara bir yenisini daha eklemeyi başardı...

2005 yılında Arjantin formasını ilk kez giyen Lionel Messi, o günden bu yana millî formayla önemli işlere imza attı ve Arjantin’in en golcü oyuncusu olmayı başardı.

Eylül ayının başında Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan Bolivya maçında hat-trick yapan Messi, 77 gollü Pele’nin rekorunu kırmıştı.

Arjantinli yıldız, Uruguay maçında attığı golle birlikte millî maçlarda 80 gole ulaşan ilk Güney Amerikalı oyuncu oldu.

Messi’den yeni rekor

Lionel Messi, Arjantin formasıyla 80. golünü kaydetti ve Güney Amerikalı oyuncular arasında bunu başaran ilk isim oldu.

Paris Saint-Germain’in yıldızı, Uruguay maçında sol ayağıyla ceza sahasına bir top gönderdi ve pozisyonda kaleci Fernando Muslera da hamle yapamayınca top ağlarla buluştu.

Bu golle birlikte Messi, 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde altıncı golünü kaydetmiş oldu.

Messi’den Martinez’e övgü

Uruguay’ı Lionel Messi, Rodrigo de Paul ve Lautaro Martinez’den gelen gollerle rahat geçen Arjantin’de bu isimlerin yanı sıra başarılı kaleci Emiliano Martinez de yükselen formuyla dikkat çekiyor.

Messi de maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda Aston Villa forması giyen yetenekli file bekçisine övgülerde bulundu:

“Martinez sıra dışı bir kaleci. Rakipler kalemize geldiğinde o her zaman hazır oluyor.”

“Copa America’nın ardından tekrar sahneye çıktı. Şüphesiz dünyanın en iyi kalecilerinden birine sahibiz ve bundan fazlasıyla faydalanıyoruz.”

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