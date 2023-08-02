Jordi Alba, bu yaz daha iyi teklifler almasına rağmen Inter Miami'ye katılmayı ve Lionel Messi ile yeniden bir araya gelmeyi seçtiğini açıkladı.

Alba, diğer kulüplerden daha iyi teklifler aldı

MLS kulübü, onu transfer etmekte kararlıydı

Alba; Messi ve Busquets ile yeniden bir araya gelmekten mutlu

NE OLDU? İspanyol sol bek, bu yaz Inter Miami'ye imza atan üçüncü eski Barcelona yıldızı oldu. Salı günü kulübün bu transferi açıklamasının ardından Alba, diğer kulüplerden daha kazançlı teklifler almasına rağmen, MLS ekibine gelmeyi seçtiğini açıkladı. Alba ayrıca Barcelona'dan eski takım arkadaşları Lionel Messi ve Sergio Busquets ile yeniden bir araya gelmenin heyecanını dile getirdi.

NE SÖYLEDİ? DRV PNK Stadı'ndaki açılış töreninde konuşan Alba, "Daha fazla para aldığım tekliflere rağmen benim için öncelik, önemli hissetmekti. Doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Beni kadrosuna katmak için en çok çabalayan kulüp burasıydı" dedi.

İspanyol sol bek, sözlerine şöyle devam etti: "Leo ve Busi ile burada, Inter Miami'de onlarla tekrar bir araya geldiğim için çok mutluyum. Sadece üç oyuncu olarak değil, burada bize yardımcı olacak çok iyi oyunculardan oluşan bir grup var. Böylece tüm maçları kazanabiliriz. Tata'yı [Gerardo Martino] tanıyoruz, o bizi tanıyor. Ben çok rekabetçi bir oyuncuyum ve bu proje çok tanıdık. Bu yüzden buraya gelmeye karar verdim. Sadece üç veya dört gündür buradayım ama sanki tüm hayatım boyunca buradaymışım gibi geliyor."

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BÜYÜK RESİM: Savunma oyuncusu, Barcelona ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu yaz Katalan deviyle 11 yıllık ilişkisini sonlandırdı. Busquets ve Messi ise temmuz ayında ABD'ye geldi.

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fcbarcelonanoticias.com

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