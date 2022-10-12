Sezona harika bir başlangıç yapan Arjantinli yıldız, popüler tv dizisinin başrol oyuncusuyla fotoğraf çekti.

PSG'nin sezona fırtına gibi giren yıldızı Lionel Messi, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynadığı karşılaşmayı Parc des Princes tribünlerinde eşi Antonela Roccuzzo ile birlikte takip etti. Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones'un önemli oyuncularından Kit Harrington da karşılaşma için tribünde yer alırken, üçlü fotoğraf çektirmeyi ihma etmedi.

Takımının geçen hafta oynadığı Benfica karşılaşmasında sakatlanan Messi, baldırında hissettiği ağrıdan ötürü forma giymezken, yıldız oyuncunun kısa bir süre içerisinde yeniden takıma dönmesi bekleniyor. 16 Ekim'de Ligue 1'de oynanacak Marsilya maçıyla beraber sahalara dönecek olan Messi bu sezon şu ana dek 13 maçta oynarken, sekiz gol attı.

PSG'deki ilk sezonunda 34 maçta 11 gol atan Messi bu sezon oldukça etkileyici bir performans sergilerken, Dünya Kupası öncesinde Arjantin'i de umutlandırdı. Kariyerinin muhtemelen son Dünya Kupası'na Katar'da çıkacak olan Messi, ülkesinin Dünya Kupası elemelerinde 16 maçta forma giyerken, Arjantin adına rakip fileleri yedi kez sarstı.