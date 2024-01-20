Lionel Messi ve Angel Di Maria Arjantin’in 2024 Paris Olimpiyatları kadrosunda yer alabilir

Arjantin U20 Teknik Direktörü Javier Mascherano iki efsane oyuncunun 2024 Paris Olimpiyatları’nda milli formayı giyebileceğini söyledi.

Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası’nda mutlu sona ulaşan Lionel Messi ve Angel Di Maria ikilisinin önümüzdeki yaz yapılacak 2024 Paris Olimpiyatları’nda da milli formayı giyebileceği öne sürüldü. Daha önce Pekin’deki 2008 Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan iki efsane oyuncunun eski takım arkadaşları Javier Mascherano’nun yönetimi altında buluşabileceği kaydedildi.

Arjantin basınından Sports’a göre Messi ve Di Maria, 24 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris Olimpiyatları'nda yaş üstü kota oyuncuları olarak mücadele etmek istiyor.

Öncesinde Copa America oynayacaklar

İki oyuncunun bu organizasyon öncesinde 20 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Copa America’da da Arjantin forması giyeceği biliniyor.

İddiaları değerlendiren Arjantin U20 Teknik Direktörü Javier Mascherano da her iki oyuncunun da olimpiyatlarda milli formayı giyebileceğini belirtirken, “Leo ve Angel’in burada olma şansları var. Angel’in Copa America sonrasında milli takımdan emekli olacağını söylediğini biliyorum ama bence bu son olimpiyat oyunlarında da Arjantin için oynamaya karar verirse bu harika olur” dedi.