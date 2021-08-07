Katar emirinin akrabası Lionel Messi - PSG transferini duyurdu

Paris Saint-Germain'in sahibi Katar emirinin akrabası, Fransız ekibinin Messi transferini yakında duyuracağını söylüyor.

Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e transfer olacağı iddiaları her geçen gün tazeliğini koruyor.

Barcelona ile sözleşmesi sona eren Messi, Katalan devinden ayrılacak. La Liga'da bir devir kapanırken Arjantinli yıldız için de yeni bir macera zili çaldı.

Messi'nin geleceği herkes tarafından merak edilirken PSG'nin sahibi Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani'nin bir akrabasından transfer iddiası geldi.

Khalifah Bin Hamad Al Thani, Lionel Messi hakkında ne söyledi?

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Khalifah Bin Hamad Al Thani, Lionel Messi ile PSG arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığını söyledi:

"Müzakereler resmen sonuçlandı. Transfer duyurusu daha sonra gelecek."

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021

Messi, PSG'ye gidebilir mi?

Messi'nin maaşı ve kulüplerin yaşadığı ekonomik kriz göz önüne alındığında Arjantinli yıldızın formasını giyebileceği sayılı ekip var.

Paris Saint-Germain de 34 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzayabilecek kulüplerden biri.

Ancak PSG'nin elinde yüksek maaşlı birçok yıldız yer alıyor.

Neymar'ın Fransız ekibi ile 2026'ye kadar sözleşmesi var. Kylian Mbappe ise Paris ekibinden ayrılmak istediğini yetkililere iletse de hala takımın bir üyesi.

Messi'nin mali yükünü düşünürsek bu transfer Mbappe'nin takımdan olası ayrılığıyla gerçekleşebilir.

Messi ile başka hangi kulüpler ilgileniyor?

PSG'nin yanı sıra Messi'nin adı İngiliz devi Manchester City ile anılıyor.

Arjantinli yıldızın Pep Guardiola ile ilişkisi nedeniyle olası bir Messi - Manchester City transferine de hazırlıklı olmalıyız.

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