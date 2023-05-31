Arjantinli yıldız Lionel Messi, Paris Saint-Germain'in 2023-24 formalarının tanıtım videosunda yer aldı.

PSG 2023-24 iç saha formasını yayınladı

Tanıtım videosunda Messi de yer aldı

Messi'nin ayılacağına dair spekülasyonlar devam ediyor

NE OLDU? Arjantinli oyuncunun Paris'teki sözleşmesi bir ay içinde sona eriyor ve PSG'den ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, onu kadrosuna katmayı hedeflerken Barcelona da ikonik yıldızını geri getirmenin yollarını arıyor. Messi'nin ilk tercihinin ise Barcelona olduğu söyleniyor. Tüm bu karmaşanın ortasında PSG'den de kafa karıştıran bir hamle geldi. 2022 Dünya Kupası galibi, PSG'nin gelecek sezonki iç saha forması reklamında Kylian Mbappe, Marco Verratti ve Neymar ile birlikte yer aldı.

BÜYÜK RESİM: Videoda Neymar da Messi'nin yanında yer alıyor ve her ikisinin de takımdan ayrılma ihtimali yüksekken bu reklamda bulunmaları şaşırtıcı. Neymar ve Messi, PSG'nin fanatik taraftar kitlesinden yoğun eleştiriler almıştı.

SIRADA NE VAR? 2023-24 iç saha formasıyla ilk kez görüntülenen Mbappe ise geleceğini Parc des Princes'e adadıktan sonra bu yaz transfer spekülasyonlarından uzak olmak isteyebilir. Fransız yıldız ve takım arkadaşları, cumartesi günü Clermont Foot'a karşı oynayarak sezonu tamamlayacak.