Lionel Messi Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'ye transfer olmanın eşiğinden dönmüş!

Kariyerini MLS'te sürdüren efsane oyuncunun geçmişte Manchester City'ye transfer olmaya çok yaklaştığı ortaya çıktı.

Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasıyla birlikte birçok futbol otoritesi tarafından futbol tarihinin en iyisi olarka lanse edilen Lionel Messi'nin bir dönem Manchester City'ye transferinin çok yakın olduğu öne sürüldü.

Kariyerinin bu şekilde oluşmasında büyük pay sahibi olan Pep Guardiola ile yeniden buluşmaya oldukça yaklaşan Messi'nin buna rağmen İngiliz ekibine katılmadığı belirtildi.

İngiltere'nin kuzeyinde bu iki Barça efsanesinin tekrar bir araya gelmesi neredeyse imkansız gibi görünüyordu. Ancak, 2020 yazında Messi'nin Manchester City'ye transfer olma ihtimali doğdu ve bu gerçekleşmeye çok yaklaştı.

Guardiola ile Messi, 2020 yılında Barcelona'daki Guardiola'nın evinde altı saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Messi'nin City'ye transfer olma ihtimali ciddi şekilde değerlendirildi.

PSG'ye gitmişti

2021'de PSG'ye transfer olan Messi'nin bu hamlesi futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak, dünyanın en büyük ligine ve en başarılı teknik direktörlerinden birine katılması, futbol tarihinde daha da büyük bir olay olabilirdi. Bu hikaye, bir WhatsApp mesajı ve altı saatlik bir konuşmanın, yüzyılın en önemli transferlerinden birine nasıl dönüşmek üzere olduğunu anlatıyor.

Guardiola, o dönemki City oyuncusu Sergio Agüero'nun takım arkadaşlarına attığı bir WhatsApp mesajıyla bu sürecin başladığını hatırlıyor. Agüero, sezon sonunda takım arkadaşlarına, "Büyük bir şey olabilir. Leo, Pep'in sözleşmesinin ne kadar süresi kaldığını sordu" diyerek süreci başlatan isim olarak dikkati çekiyor.

Guardiola, ilk başta bu mesajı önemsemese de Barcelona'ya özel uçağıyla indiğinde, telefonunda Messi'den gelen bir mesaj buldu: "Merhaba Pep, nasılsın?"

Kritik buluşma

Ertesi gün, 18 Ağustos 2020'de öğle saatlerinde, Guardiola'nın evinde buluştular.

Messi, 2016 yılında İspanya'da vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış ve 21 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. O dönemde de City'ye transfer olmayı düşündü, ancak bu düşünce eyleme dökülmedi. Dört yıl sonra, Barcelona yönetimine karşı duyduğu öfke nedeniyle bu kez City'ye gitmeye çok daha istekliydi.

Guardiola ile yaptığı altı saatlik görüşmede, Messi kararlı ve ne istediğini bilen bir tavır sergiledi. Guardiola, Messi'nin gerçekten bu transferi isteyip istemediğini anlamaya çalıştı. Ancak, görüşmelerin ilerleyen aşamalarında Messi'nin Barcelona'da kalmaya karar vermesiyle bu büyük transfer gerçekleşmedi.

Guardiola, bu başarısız transfer girişiminden sonra City'yi yeniden toparlayarak Premier Lig'de üçüncü kez şampiyon yaptı. Messi ise Barcelona'dan ayrılmak zorunda kaldı ve PSG'ye transfer oldu. Bu kararının ardından pişmanlık yaşadığını ve kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçirdiğini itiraf etti.