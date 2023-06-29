Phil Neville'ın görevine son verildiği Inter Miami'de yeni teknik direktör, Gerardo 'Tata' Martino oldu.

Inter Miami kötü bir sezon geçiriyor

Martino yeni teknik direktör oldu

Messi ile yeniden bir araya geldiler

NE OLDU? Messi'yi hem Arjantin hem de Barcelona'da çalıştırdığı için iyi tanıyan Martino, şimdi MLS'te Arjantinli süperstar ile yeniden bir araya geldi. 'Tata' daha önce Amerika'da hocalık yaptı. Atlanta United'ı yöneten tecrübeli hoca, 2018 MLS Yılın Teknik Direktörü Ödülü'nü aldı. Martino, Barcelona'da Messi ile birlikte geçirdiği süre boyunca İspanya Süper Kupası'nı kazandı. Ancak La Liga'yı veya Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadılar.

BÜYÜK RESİM: Miami, bu sezonun başlarında Phil Neville'i kovdu ve şu anda Doğu Konferansı'nın en dip noktasında. 18 maçın sadece beşini kazandılar ve son maçta Philadelphia Union'a 4-1 yenildiler.

NE SÖYLENDİ? MLS'e geri dönen Martino, şunları söyledi: "Inter Miami gibi büyük bir kulübe katıldığım için çok heyecanlıyım ve birlikte birçok harika şeyi başarabileceğimizi biliyorum. Kulüp, bölgede önemli bir rakip olmak için gerekli altyapıya sahip. Herkesin sıkı çalışması ve kararlılığıyla hedege ulaşabileceğimize inanıyorum."

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SIRADA NE VAR? Inter Miami, bir sonraki maçında Austin ile karşılaşacak ve Martino, teknik direktör olarak görevi devralmak için gerekli belgeleri bekleyecek.