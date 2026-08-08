Lionel Messi’nin babası 68 yaşında hayatını kaybetti

Rosario'dan Lionel'in gençlik kulübü Newell's Old Boys, Jorge Messi'nin ölümünü cumartesi öğleden sonra doğruladı. 68 yaşındaydı.

Newell's Old Boys'un açıklamasında, "Onun sürekli eşliği ve perde arkasındaki liderlik rolü, Lionel'in ilk adımlarından dünya futbolundaki en büyük şöhrete kadar her aşamada desteklenmesinde belirleyici oldu. Ona bu renklere sevgi duymayı öğrettiğin için teşekkür ederiz" denildi.

Jorge Messi, bir dönem henüz 13 yaşındayken Newell's Old Boys'tan Barcelona'ya geçen dünyaca ünlü oğluna kariyeri boyunca danışman olarak eşlik etti. Kuzey Amerika'daki son Dünya Kupası sırasında da Messi senior'un sağlık durumunun kötü olduğu ortaya çıkmıştı. Aile o dönemde, "Jorge Messi'nin şu anda bir sağlık krizi içinde olduğunu paylaşıyoruz. Tıbbi gözetim altında ve imkânları ölçüsünde ilerleme kaydediyor" açıklamasını yapmıştı.

TV sunucusu Florencia Pena Dünya Kupası'nın başında, yayın platformu Luzu TV'deki canlı yayında yanlışlıkla Messi'nin babasının öldüğünü duyurmuştu. Daha sonra bu yanlış bilgiyi prodüksiyon ekibinden aldığını ve güvenilir bulduğunu söyledi. Pena, Instagram'da pişmanlığını dile getirip Luzu TV'deki görevinden ayrılırken, "Messi ailesinden, içinden geçtiği bu zor dönem için özür diliyorum. Bu acıya katkıda bulunduğum için sonsuz üzgünüm" dedi.

1958 doğumlu Jorge Messi, ilk olarak bir çelik fabrikasında çalıştı. Üçüncü oğlu Lionel'in büyük yeteneğini fark ettiğinde, onun kariyerini desteklemeye odaklandı. Kısa boylu Lionel, 13 yaşında Barcelona'nın altyapısına geçti, hormon tedavisi aldı, 17 yaşında profesyonel oldu ve kulübün en büyük dönemine damga vurdu; Barca 2009 ile 2015 arasında Şampiyonlar Ligi'ni üç kez kazandı. Messi, Ballon d'Or'u sekiz kez kazandı ve Cristiano Ronaldo ile birlikte kuşağının simge oyuncusu oldu.

Dört çocuk babası Jorge Messi, oğlunun büyük sözleşmelerini müzakere etti; buna Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e (2021) ve iki yıl sonra Inter Miami'ye transferleri de dahildi.