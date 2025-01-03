Lionel Messi kariyeri boyunca rakip olduğu en iyi üç kalecinin ismini açıkladı

Kariyerini MLS takımlarından Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi Messi, Gianluigi Buffon ve Manuel Neuer'i dünyanın en iyi kalecilerinden ikisi olarak tanımlarken, Real Madrid’in efsanevi file bekçisi Iker Casillas’ın da bu listeye girmeyi hak ettiğini belirtti.

"Birçok iyi kaleciye karşı oynadım. Ancak özellikle Buffon ve Neuer’i seçebilirim. Casillas da bu listenin bir parçası" diyen Messi, bu üç isme duyduğu saygıyı dile getirdi.

Messi, Casillas ile 40’tan fazla El Clasico mücadelesinde karşı karşıya geldi. Bu maçlar, La Liga, yerel kupalar ve Şampiyonlar Ligi gibi birçok platformda gerçekleşti ve futbol dünyasının en unutulmaz rekabetlerinden birine sahne oldu.

Buffon ve Neuer'i öne çıkardı

Buffon ile ise Messi, Şampiyonlar Ligi’ndeki birçok unutulmaz maçta karşı karşıya geldi. Özellikle Barcelona’nın kazandığı bir final, iki oyuncunun futbol tarihindeki yerini daha da güçlendirdi.

Alman kaleci Manuel Neuer ile rekabeti de Messi’nin kariyerindeki önemli anlardan biri olarak öne çıkıyor. Neuer, yalnızca Avrupa arenasında değil, 2014 Dünya Kupası finalinde de Messi’yi durdurarak Arjantinli yıldızın en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşamasına neden oldu.

Messi, futbol kariyeri boyunca toplamda 644 gol atarak bir kulüp için en fazla gol atan oyuncu unvanını elde etti. Bu başarısı sırasında karşılaştığı 160 farklı kaleci arasında Buffon, Neuer ve Casillas’ın onun gözünde ayrı bir yeri olduğu açıkça görülüyor.

Messi’nin açıklamaları, futbol dünyasında başarıların yalnızca gol atmakla değil, bu gollere engel olmaya çalışan efsanevi kalecilerle karşılaşarak da anlam kazandığını bir kez daha gösteriyor.