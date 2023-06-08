- Arjantinli süperstar, Inter Miami'yi tercih etti
- Avrupa'daki kariyerini bitirdi
- Amerika'da yeni bir başlangıç yapıyor
NE OLDU? MLS ekibi Inter Miami, çarşamba günü yedi Ballon d'Or sahibi Lionel Messi'yi transfer ettiğini duyurdu. Arjantinli süperstar, Paris Saint-Germain'de ile sözleşme uzatmayı reddettikten sonra serbest oyuncu olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınıyor. Bu transferin ardından İngiltere efsanesi David Beckham'ın ortak sahibi olduğu Inter Miami, çarşamba sabahı yaklaşık 900 bin olan Instagram takipçi sayısını 24 saatten kısa bir süre içinde 4,5 milyonun üzerine çıkardı.Instagram
BÜYÜK RESİM: Messi, 2021'de PSG'ye transfer olduktan sonra da benzer bir etki yapmıştı. O dönemde PSG'nin Instagram hesabı 5,6 milyon takipçi kazandı.