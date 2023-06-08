Inter Miami, Lionel Messi transferinin ardından Instagram'daki takipçi sayısını birkaç saat içinde dört katına çıkardı.

Arjantinli süperstar, Inter Miami'yi tercih etti

Avrupa'daki kariyerini bitirdi

Amerika'da yeni bir başlangıç yapıyor

NE OLDU? MLS ekibi Inter Miami, çarşamba günü yedi Ballon d'Or sahibi Lionel Messi'yi transfer ettiğini duyurdu. Arjantinli süperstar, Paris Saint-Germain'de ile sözleşme uzatmayı reddettikten sonra serbest oyuncu olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınıyor. Bu transferin ardından İngiltere efsanesi David Beckham'ın ortak sahibi olduğu Inter Miami, çarşamba sabahı yaklaşık 900 bin olan Instagram takipçi sayısını 24 saatten kısa bir süre içinde 4,5 milyonun üzerine çıkardı.

Instagram

BÜYÜK RESİM: Messi, 2021'de PSG'ye transfer olduktan sonra da benzer bir etki yapmıştı. O dönemde PSG'nin Instagram hesabı 5,6 milyon takipçi kazandı.