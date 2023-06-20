Lionel Messi'nin, Barcelona eski teknik direktörü Gerardo 'Tata' Martino ile Inter Miami'de yeniden bir araya geleceği bildirildi.

'Tata', Meksika'dan ayrıldığından bu yana işsiz.

Camp Nou'da bir sezon sorumlu olarak görev yapmıştı.

Arjantin Millî Takımı'nda da çalıştı.

NE OLDU? Gerardo 'Tata' Martino, 2022 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan performansın ardından Meksika Millî Takımı ile bağlarını kopardı ve o günden bu yana boşta. Deneyimli teknik direktör, daha önce Atlanta United ile başarı elde ettiği MLS'e bu sezon geri dönüyor olabilir.

BÜYÜK RESİM: Cesar Luis Merlo'ya göre Martino, Messi'nin Amerika'daki yeni hocası olmak için en kuvvetli aday. İkili, daha önce Barcelona'da ve Arjantin Millî Takımı'nda birlikte çalışmıştı.

VE DAHA FAZLASI: Martino, sadece bir sezon kaldığı Camp Nou'da pek iz bırakamadığını söylemişti. Arjantin'de ise 2015 ve 2016 yılında Copa America finalinde Şili'ye üst üste iki kez mağlup olmaktan kurtulamadı. Martino, Katalonya'da geçirdiği dönemde Messi'nin oyununa neler kattığı sorulduğunda ise, "Hiçbir şey. Hiçbir şey. Ona ya da Barça'ya herhangi bir şey katmadım. Zaten her zaman kazanan bir takıma gittim. Barcelona'da herhangi bir iz bırakmadım. Hoca olarak yaptıklarım açısından kariyerimde bir balon gibiydi" yanıtını vermişti.

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SIRADA NE VAR? Phil Neville'ı 1 Haziran'da teknik direktörlük görevinden alan Inter Miami, Martino'nun Messi ile üçüncü kez birlikte çalışarak biraz daha iyi performans göstermesini umuyor. Messi'nin, yeni takımıyla 21 Temmuz'da Meksika ekibi Cruz Azul ile oynanacak Ligler Kupası maçında ilk kez sahaya çıkması bekleniyor.