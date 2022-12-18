Arjantin'in kaptanı kariyerinin ilk yıllarından bu yana kaldırmayı beklediği Dünya Kupası'nı geleneksel bir Arap giysisiyle kaldırdı.

Arjantin'in Fransa'yı uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir karşılaşmanın ardından mağlup ederek Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşması dünya futbolunun gündemine otururken, Lionel Messi'nin kupayı kaldırmadan önce giydiği siyah giysi dikkat çekti.

Turnuvanın düzenlendiği Katar'ın da bağlı olduğu Arap kültüründe geleneksel bir pelerin olan bisht giyen Messi'nin bu kıyafeti en çok merak edilenler arsına girdi.

Kupa töreni sırasında Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani tarafından Messi'ye takdim edilen bu giysi Arjantinli yıldızın şaşırmasına neden olurken, buna rağmen bishti üzerine geçiren Messi kupayı bu şekilde kaldırdı.

Arjantin forması gölgede kaldı

Milyarlarca insanın takip ettiği kupa töreninde kupayı Arjantin formasını gölgede bırakan bir giysiyle kaldıran Messi, tören sırasında büyük coşku yaşadı.

Grup aşamalarının ardından tüm elemeli finallerde gol atmayı başaran Messi bu yönüyle Dünya Kupası tarihinde bir ilki başarırken, 2022 Dünya Kupası ile birlikte Dünya Kupası tarihinde en fazla sahada kalan oyuncu oldu.

Arjantin'in en büyük efsanelerinden Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından düzenlenen ilk Dünya Kupası'nı kazanan Tangocular, kupayı efsane isme armağan etmeyi de unutmadı.