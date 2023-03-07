Barcelona Başkanı Joan Laporta, geçtiğimiz günlerde Lionel Messi'nin babasıyla görüştüğünü kabul etti.

NE OLDU? Laporta, birçok çeşitli konuyu tartışmak için Messi'nin babası Jorge Messi ile bağlantı kurdu. Barça Başkanı, bir yaz transferinin gündeme gelip gelmediğini ise onaylamadı veya reddetmedi.

NE SÖYLENDİ? Laporta, konuyla ilgili şunları söyledi: "Evet, Jorge Messi ile görüştüm. 2022 Dünya Kupası ve Leo için bir anma maçı hakkında konuştuk. O şu anda PSG'de, bu yüzden geri dönüp dönemeyeceği hakkında konuşmak istemiyorum."

DAHA BÜYÜK RESİM: Laporta, Barcelona ciddi bir mali krize girerken görevi üstlendi ve kulübün ekonomik olarak toparlanması için Messi'nin Camp Nou'dan ayrılmasının gerekli olduğuna karar verdi.

Başkan, sözlerine şöyle devam etti: "Bir karar vermem gerekiyordu. Her şeyden önce kulüp için. O zamanlar iyi bir mali durumumuz yoktu. Bu karar için hâlâ üzülüyorum. Bir seçim yapmam gerekiyordu ve kulübü seçtim."

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MESSI'Yİ NE BEKLİYOR? 2022 Dünya Kupası galibinin bu yaz sözleşmesi bitiyor. Ancak süperstar, olası bir ayrılıktan önce Şampiyonlar Ligi kupasını PSG'ye getirmeye çalışacak. Fransız kulübü, son 16 turu mücadelesinde çarşamba gecesi Bayern Münih ile deplasmanda 1-0'ın rövanşına çıkacak.