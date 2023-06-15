Lionel Messi'nin perşembe günü hazırlık maçında Avustralya'ya kaydettiği gol, bir maçın ilk iki dakikasında attığı ilk gol oldu.

Messi, Avustralya'ya gol attı

Gol, 79. saniyede geldi

Bu gol, kariyerinin en erken golü oldu

NE OLDU? Beklendiği gibi, Arjantin kaptanı Avustralya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında bir kez daha sahneye çıktı. Messi, Chelsea'nin yıldızı Enzo Fernandez'in pasının ardından harika bir şut vurdu ve 79. saniyede ağları havalandırmayı başardı. Bu, Messi'nin kariyerindeki en erken golü oldu.

BÜYÜK RESİM: Rosariolu çocuk, 35 yaşında olmasına ve yıldızlarla dolu kariyerinde 800'den fazla gol atmasına rağmen bu zamana kadar hiçbir maçın ilk iki dakikasında gol atamamıştı. Perşembe günü Pekin'de Avustralya'ya karşı bunu yapmayı başardı.

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Di Yin/Getty Images

MESSI'Yİ NE BEKLİYOR? Inter Miami forveti perşembe günü Avustralya'ya karşı sahadaydı. Ancak pazartesi günü oynanacak Endonezya maçında sahada yer almayacak.