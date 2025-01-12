Lionel Messi Avrupa futboluna Barcelona formasıyla dönmeye çok yakın!

Messi'nin uzun vadeli planı, kariyerini sonlandırmadan önce 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımına kaptanlık yapmak.

Marca'nın haberine göre, Inter Miami yönetimi, Messi'nin sözleşmesini 2026 sonuna kadar uzatmaya hazır ve bu uzatma, oyuncunun ABD'deki Dünya Kupası'nda mücadele etmesine olanak tanıyacak.

Barcelona'ya geri mi dönecek?

Yeni anlaşmada, 2025 yılının sonundan 2026 yılının başlarına kadar ABD dışında oynamasını sağlayacak bir madde bulunuyor. Bu madde Messi'ye Avrupa'ya dönme seçeneği tanıyor ve Barcelona, Messi'yi kiralık olarak kadrosuna katma ihtimali üzerinde duruyor.

Bu durum, Messi'nin fiziksel olarak en iyi seviyede kalmasını sağlamak için tasarlandı. Eğer Barcelona ve Inter Miami arasında bir kiralama anlaşması yapılabilirse, Messi'nin eski kulübüne dönmesi ve kısa süreliğine Camp Nou'da forma giymesi mümkün olabilir.

Messi'nin bu olasılığı değerlendireceği ve Inter Miami'nin bu süreçteki rolünün belirleyici olacağı belirtiliyor. Avrupa'ya dönme ihtimali, Messi'nin kariyerinin son döneminde eski takımına veda edebilmesi için eşsiz bir fırsat sunabilir.