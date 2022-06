Lionel Messi, Arjantin ile Dünya Kupası için iddialı: "Biz herkesle savaşmaya hazırız"

Lionel Messi önderliğinde Arjantin, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşmayı planlıyor.

Arjantin, Çarşamba akşamı La Finalissima'da İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Konu uluslararası futbol olduğunda pek çok kişi Güney Amerika'nın modern oyunla ilişkisini göz ardı etti ama artık bunu yapmayacaklar.

Çünkü Arjantin ciddi bir performans gösterdi.

28. dakikada Lautaro Martinez ile öne geçtiler ve ilk yarının sonunda Angel di Maria ile farkı ikiye çıkardılar. Yedekten oyuna giren Paulo Dybala, maçın sonlarına doğru sonucu belirledi.

Arjantin, rakibine göre daha fazla topa sahip oldu ve 10 şut attı. Bu performansı geçen yaz Wembley Stadyumu'nda Euro 2020'yi kazanan İtalya'ya karşı gösterdiklerini düşününce oldukça iyi bir takım oldukları anlaşılıyor.

Ancak Lionel Messi'nin İngiliz başkentinde de iyi anıları var. Barcelona, 2011'de Şampiyonlar Ligi'ni Manchester United önünde kazanırken göz kamaştırdığı yer burasıydı ve aynısını yine yaptı.

Arjantin'in 10 numarası maç sonu yaptığı açıklamalarda;

"İkinci yarı muhteşemdi" dedi. "Halihazırda sahip olduğumuz şeyleri geliştirebildik, oyunumuza bir şeyler ekledik.

“Bugün, bu grubun her şeye hazır olduğunun bir başka göstergesiydi. Biz herkesle savaşmaya hazırız. İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamaması talihsiz bir durum. Kolaylıkla bir Dünya Kupası çeyrek final veya yarı final yapabilirlerdi. Onlar harika bir takım.

“Birlikte olduğumuzda, bu bulaşıcıdır. Güç alıyoruz. Bu grup, yaptığımız her şey bu şekilde yapıldı, her maçta bu şekilde oynadı. Bugün her zamankinden daha fazla birbirimize bağlıyız. Şans eseri bugün kendimi iyi hissettim. Zaman zaman yoruluyoruz ama birbirimizden besleniyoruz ve birbirimize sahada bize yardımcı olacak gücü veriyoruz.

"Kazanmaya alışmak güzel. Milli takım birçok maçı kaybetmeden devam ediyor. Bu yolda devam etmeli ve büyümeye devam etmeliyiz. Aradığımız şey bu."

