Flamengo'yu yakından takip eden GOAL Brezilya muhabiri Raisa Simplicio'ya Jorge Jesus'un Brezilya dönemini sorduk.

Vitor Pereira sonrası dönemi İsmail Kartal ile sorunsuz atlatan Fenerbahçe, yeni sezon için Portekizli tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus ile anlaştı.

Fenerbahçeli futbolseverler Jorge Jesus'u özellikle 2012-2013 sezonundaki Avrupa Ligi yarı final eşleşmesinden tanıyor.

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 2022-23 sezonu için 3 milyon euro ücret karşılığında anlaşmaya vardı 🤝 pic.twitter.com/h4vywsvOI8 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 2, 2022

Ancak 68 yaşındaki teknik direktörün kariyerinde Flamengo oldukça özel bir yere sahip.

Burada kazanmadık kupa bırakmayan Jorge Jesus, başardıklarıyla kulüp tarihine geçmişti.

Biz de GOAL Türkiye olarak Flamengo'yu yakından takip eden GOAL Brezilya muhabiri Raisa Simplicio'ya Jorge Jesus'un Brezilya dönemini sorduk.

Basın ile ilişkisinden, oyuncularla olan iletişimine işte Jorge Jesus'un Flamengo dönemi...

"Brezilya'da son yılların en güzel futbolunu oynattı"

"Jorge Jesus, Flamengo'nun olmazsa olmazıydı. Gerçek bir futbol direktörüydü. Felsefesini hızla hayata geçirdi ve Brezilya'da son yılların en güzel futbolunu oynattı. Oyuncularla olan iyi ilişkisi de önemli bir faktördü. Taraftar oldukça sevdi.

"Jorge Jesus bir rock yıldızı gibidir. O, her zaman iyi hikayeleri olan bir karakter. Çok samimi ve biraz kibirli. Kendine çok güveniyor ama taraftarların ne istediğini ve nasıl kazanması gerektiğini biliyor. Flamengo taraftarları için o gerçekten bir kahraman.

"Dediğim gibi, Jorge Jesus'un basın toplantıları her zaman çok iyiydi. Çok samimi, kendine çok güveniyor. Her zaman özlü sözler söylerdi. Burada basınla hiçbir sorunu yoktu. O her zaman çok kibardı.

"Sonuçları hızlı bir şekilde aldı"

"Kuşkusuz sonuçları hızlı bir şekilde aldı. Takımı hızla güçlendirdi ve Flamengo iki şampiyonluk kazandı. 10 yıldır kazanamayan Brasileirão ve neredeyse 40 yıldır kazanılamayan Libertadores müzeye geldi.

"Pandeminin Jorge Jesus'un Flamengo'dan ayrılmasında çok etkisi oldu. Müsabakalar durdu, birçok belirsizlik vardı ve bir gün Avrupa'ya dönme arzusunu perde arkasından her zaman açıkça ortaya koydu. Teklif, Brezilya'daki belirsiz bir zamanda geldi ve Benfica'daki geçmişinden dolayı geri dönmeye karar verdi.

Chega ao fim uma das eras mais vitoriosas de um clube no futebol brasileiro. 👋💔



Jorge Jesus deixa o Flamengo após pouco mais de um ano, mas com muitas taças 🏆



Mais títulos do que derrotas! É o maior treinador da história do clube? 🔴⚫ pic.twitter.com/du56KnpoYt — GOAL Brasil (@GoalBR) July 17, 2020

"Jorge Jesus taraftarla nasıl başa çıkacağını iyi biliyor. Her zaman duymak istediklerinizi söyler. İlişki harikaydı. Bugüne kadar onun için besteler söylediler ve çok sevildiğini hissetti. Sevildiğini hissetmeyi sever.

Domenec Torrent konusu

Galatasaray'da Fatih Terim sonrası göreve gelen Domenec Torrent, Flamengo'da Jorge Jesus sonrası takımın başına geçmişti. Bu durumu da GOAL Brezilya ekibinden Raisa Simplicio, şöyle değerlendiriyor.

"Domenec'in gelişi çok kolay olmadı çünkü Jorge Jesus her şeyden sorumluydu, giderken her şeyi yanında götürdü.

"Flamengo ofansif oyun tarzını korumak istedi ve Dome'un iyi bir fikir olacağını düşündü. Ancak Dome'da değil, kulüpte çok fazla sorun vardı. COVID nedeniyle kimi maçlarda 20 oyuncusundan yoksundu.

"Torrent, aslında taraftarlar tarafından çok iyi karşılandı.

"O çok katılımcı biridir. Oyuncular ile ilişkisi iyidir. Her zaman harika oyunculara sahip olmayı sever."

Editör görüşü

Ali Koç, Jorge Jesus ile birlikte son kurşununu attı. Önümüzdeki sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, belki de hiç olmadığ kadar yeni sezona hazır giriyor. İlk defa kampa teknik direktörünü yetiştiren Fenerbahçe'de şimdi ilk konu Jorge Jesus üzerindeki baskıyı almak.

Portekizli teknik direktör, bu zamana kadar genellikle saha içinde tartışılmaz olduğunu gösterdi. Yukarıda da bahsedildiği gibi taraftarın ne istediğini bilen Jorge Jesus, özellikle de iç sahada özlenen ve Fenerbahçe genetiğine uygun bir futbol oynatacaktır.

Avrupalı futbolseverlerde özellikle Benfica döneminde üst üste iki kez Avrupa Ligi finali kaybetmesi nedeniyle Jorge Jesus'un bir "kaybeden" olduğuna dair görüş bulunuyor. Ancak Jorge Jesus'un Brezilya'da kariyerine yeni bir soluk getirdiğini belrtmekte fayda var.

10 yıldır Brezilya ve 40 yıldır Libertadores kazanamayan bir kulüpte kazanılmadık kupa bırakmayan Jorge Jesus'un bu tür baskıların üzerinden kolaylıkla geldiği görülüyor.

Alexandre Vidal / Flamengo

Bu bakımdan Fenerbahçe'nin de 8 yıldır Süper Lig'e, 14 yıldır şampiyonlar Ligi'ne hasret olduğunu düşündüğümüzde Jorge Jesus, buraya da ayrı bir hava getirecektir. Kaldı ki açıklanma süreciyle birlikte Fenerbahçe taraftarı, belki de Ali Koç döneminde ilk kez yeni sezona favori hissiyatıyla başlıyor.

Benim kafamı kurcalayan tek konu sözleşme süresinin 1 yıllık olması. Fenerbahçe, yeni sezona kötü girerse eğer Jorge Jesus, ayrılma günlerini sayar mı, bilmiyorum. Tabi bu tazminat konusunda da Fenerbahçe'yi rahatlatabilecek konulardan çünkü sarı lacivertli ekipte çoğu teknik direktör sözleşmesini bitiremiyor...

Öte yandan Jorge Jesus, son Benfica döneminden kötü ayrıldı ve olası bir Fenerbahçe başarısıyla tekrar kendini Avrupa'ya hatırlatmış olacak.

Sonuç olarak Jorge Jesus hamlesinin Fenerbahçe için kağıt üzerinde iyi bir iş olduğunu düşünüyorum.