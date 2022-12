Lionel Messi, Katar 2022 finalinin Arjantin Millî Takımı formasıyla son maçı olacağını doğruladı.

NE OLDU? 35 yaşındaki oyuncu, Hırvatistan'a karşı perdeyi açan golü attı ve Julian Alvarez'in iki golünden birine asisti yapan isim oldu. Arjantin, karşılaşmayı rahat bir şekilde 3-0 galip tamamladı. 2014'te finalde kaybeden Messi, artık ikinci Dünya Kupası finalini dört gözle bekleyebilir. Paris Saint-Germain süperstarının finalden sonra Arjantin Millî Takımı'ndan emekli olabileceği öne sürülmüştü ve o da bunu doğruladı.

NE SÖYLENDİ? Messi, maçtan sonra gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi: "Dünya Kupaları'ndaki yolculuğumu bir finalde tamamladığım ve son maçımı bir finalde oynayacağım için çok mutluyum. Bu gerçekten çok sevindirici.

"Bu Dünya Kupası'nda yaşadığım her şey, Arjantin'de ne kadar keyif aldığımı görünce daha duygusal oldu. Bu şekilde bitirmek harika.''

DAHA BÜYÜK RESİM: Messi, Arjantin'in 36 yıllık hasretinden sonra gıpta ile bakılan kupayı almak için her şeyi vereceği konusunda ısrar etti: "Şimdiye kadar yaptığımız gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız, böylece bu sefer gerçekten olacak, gerçekten kazanacağız. Son birkaç yıldır millî takımda olmaktan zevk alıyorum. Başımıza gelen her şeyden gerçekten keyif alıyorum. Copa America'yı kazanmak, 36 maçlık yenilmezlik ile Dünya Kupası'na ulaşmak ve tüm bu gidişatı bir finalde bitirmek inanılmaz. Umarım Arjantin'deki insanlar eğlenirler. Kesinlikle her şeyi verdiğimizden şüphe etmesinler.''

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

(C)Getty Images

Getty Images

Getty Images

MESSI'Yİ NE BEKLİYOR? Yedi Ballon d'or sahibi, Arjantin'in 18 Aralık'taki finalde kiminle karşılaşacağını görmek için bekliyor. Süperstarın gözü, çarşamba akşamı Fas ile Fransa arasında oynanacak ikinci yarı final maçında olacak.