Lille'in golcüsü Burak Yılmaz: Gol atmak için nefes alıyorum

Millî santrfor, futbola ve gole olan tutkusunu anlattı.

Lille'in santrforu Burak Yılmaz, kulübün resmî internet sitesine verdiği röportajda Türkiye'deki futbol iklimine değinirken, Lens ile oynayacakları derbi hakkında da konuştu.

Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 28 maçta 16 gol atan Türk forvet, beş de asist yaparak tarihi şampiyonlukta büyük bir paya sahip olmuştu.

Burak Yılmaz ne söyledi?

Türk taraftarların futbola olan tutkusuna değinen Yılmaz, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'de taraftarlar çok gergin. Trabzonspor'da maç kazanıldığında tüm şehir mutlu ama kaybettiğinde herkes üzgün.

"Takımın kazanıp kazanmadığını şehrin atmosferini hissederek anlayabiliyorsunuz.

"Beşiktaş'ta ve A Millî Takım'da kaptan olmak çok değerli, gurur verici. Bunlar çocukluk hayalimdi. Benim için önemliydi ve öyle de kalacak."

Gol atmayı çok sevdiğini vurgulayan tecrübeli golcü, "Benim için derbideki golle antrenmandaki gol arasında hiçbir fark yok. Her biri aynı değere sahip. Gol atmak için nefes alıyorum ve beni heyecanlandıran da bu" yorumunu yaptı.

Lens derbisiyle alakalı neler söyledi?

Yılmaz, Ligue 1'in 6. haftasında Lille'in deplasmanda Lens ile karşılaşacağı derbi mücadelesi ile ilgili de şunları söyledi:

"Lille taraftarları, size bir mesajım var. İçiniz rahat olsun. Biz maçın tadını çıkaracağız, bu işi halledeceğiz. Takım arkadaşlarımla birlikte maça odaklandık."

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