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Çeviri:

Lille başkanından Paris maçının hakemiyle ilgili sözler: Bu bir skandal!

Lille - Paris Saint-Germain
Lille
Paris Saint-Germain
1. Lig
Fransa

Ne oldu?

Lille, Paris Saint-Germain'in Fransa Ligi'nin ikinci haftasında yenilgiden kurtulup 90. dakikaya kadar sürdürdüğü iki gollük geri kalmışlığı can yakan bir beraberliğe çevirmesiyle şok bir gece yaşadı. Bu sonuç, başta kulüp başkanı Olivier Létang olmak üzere kuzey ekibinin yöneticilerinin öfkesini alevlendirdi.

Fransız "Foot Mercato" ağının kaynaklarına göre Létang, maçın ardından Pierre-Mauroy Stadı'nın koridorlarında öfkeden patladı ve hakemin verdiği uzatma süresine (3 dakika) sert eleştiriler yönelterek, takımının galibiyeti kaybetme biçimine duyduğu öfkeyi ifade eden "Bu bir rezalet!" cümlesini tekrarladı.

Lille, iki farklı öne geçmesinin ardından haftanın en dikkat çekici sürprizlerinden birine imza atmaya gidiyordu ve şampiyonluk unvanının sahibini devirmenin yolunda görünüyordu. Ancak son anlarda çöküş başladı: Vitinha 90+1'de farkı bire indirdi, ardından Marquinhos 90+5'te kafayla beraberlik golünü kaptı.

Şok daha da büyüktü; çünkü ev sahibi ekip maçın neredeyse tamamı boyunca öndeki konumunu korumuş, ardından son dakikalarda üç puanı elinden kaçırmıştı. Böylece Lille taraftarlarının sevinci, Pierre-Mauroy Stadı içinde şaşkınlık ve öfke haline dönüştü.

Létang öfkesini ifade etmekle yetinmedi; kulüp başkanı, takımı son saniyelerde gelen beraberlik golünün ardından hâlâ şok etkisi altındayken maçın ardından "Ligue 1" programında görünmedi.

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