Bir basın raporu bugün çarşamba günü, Lille kulübünün, Faslı yıldızı Ayyoub Bouaddi'nin beklenen ayrılığını telafi etmek için bu yaz transfer döneminde bir Real Madrid oyuncusunu kadrosuna katmayı hedeflediğini belirtti.

Ayyoub Bouaddi'nin Manchester City'ye transferi yaklaşırken Lille, halihazırda Real Madrid akademisinden gelen olası halefini belirledi.

Yaz transfer piyasası, Davide Ancelotti'nin teknik direktörlük görevini üstlenmesiyle tarihinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Lille kulübünün yoğun bir aktivitesine sahne oluyor.

İstikrarla geçen birkaç sezonun ardından kuzeyli kulüp, kadrosunda köklü değişikliklerle gerçek bir geçiş dönemi yaşıyor; Chancel Mbemba, Aïssa Mandi ve Thomas Meunier gibi temel oyuncuların yanı sıra genç oyuncu Hugo Ragober de ayrıldı.

Bu ayrılıklar, yönetimi, özellikle Lille'in Şampiyonlar Ligi'ne katılımıyla birlikte açıkladığı hedefleri gerçekleştirebilecek bir takım kurmak için çalışma temposunu hızlandırmaya zorluyor.

Ayyoub Bouaddi, Manchester City'nin kapısında

18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, olağanüstü bir yetenek olarak kabul ediliyor ve Avrupa futbolunun yükselen en dikkat çekici yıldızlarından biri haline geldi.

2026 Dünya Kupası'nda Fas ile uluslararası arenada dikkat çeken performansının ardından Lille oyuncusu, son aylarda piyasa değerinde muazzam bir artış yaşadı.

Lille, bu yetenekli Faslı oyuncuya yönelik büyük mali hedeflerini gizlemedi; kulüp, oyuncunun değerinin 100 milyon euroyu aşabileceğini düşünüyor.

Manchester City, Ayyoub Bouaddi'nin transferi konusunda Lille ile bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştı; müzakereler kayda değer bir ilerleme kaydetti ve anlaşmanın temel maddelerine son rötuşlar yapıldı.

Lille, Jorge Cestero'yu kadrosuna katmak istiyor

"Marca" gazetesine göre Lille kulübü, akademisinde büyük yankı uyandıran genç orta saha oyuncusu Jorge Cestero'yu kadrosuna katma olasılığını görüşmek üzere halihazırda Real Madrid ile temasa geçti.

20 yaşındaki Cestero, şu anda Real Madrid Castilla ile oynuyor ve kulübün en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olarak görülüyor; hatta eski teknik direktörü Álvaro Arbeloa onu "İspanya'nın en iyi defansif orta saha oyuncusu" olarak nitelendirdi ki bu, Zaragoza doğumlu oyuncunun Real Madrid'de sahip olduğu yüksek konumu yansıtan bir tanımlama.

2019 yılında Real Madrid'e katıldığından bu yana Cestero, futbol zekâsı, teknik becerileri ve orta sahayı derinden yönetme kabiliyeti sayesinde konumunu giderek sağlamlaştırdı. Yalnızca topu kapmayı iyi bilen bir oyuncu değil; aynı zamanda rakip savunmaları geçmesini, baskılarına direnmesini ve takımının hücumlarına canlılık katmasını sağlayan modern bir oyun tarzına sahip.

Real Madrid, Jorge Cestero'nun gelişimini yakından takip ediyor ve orta vadede A takıma olası transferi ihtimal dışı görülmüyor.

Oyuncu 2028 yılına kadar sözleşmeye sahip ve o dönemde Xabi Alonso'nun çalıştırdığı takıma yaklaşma fırsatı bulmuştu; Real Madrid yıldızlarıyla bazı antrenman seanslarına katılmış, ardından Arbeloa ona Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı A takımdaki ilk maçına çıkma fırsatı vermişti.

Yaşının küçük olmasına rağmen sergilediği olgunluk ve Castilla'nın orta sahasındaki etkisi, geleceğine dair beklentilerin tavan yapmasına katkıda bulundu. Lille kulübüne gelince, hedefin Ayyoub Bouaddi'ye benzer özelliklere sahip bir oyuncuyla anlaşmak olduğu görülüyor; yani rekabetçi bir ortamda hızla gelişebilecek, yüksek potansiyele sahip genç bir yeteneği kadroya katmak.

Kulüp, ayrıca kiralama seçeneğini de tercih edebilir; bu seçenek, hem Lille'in gelecek vadeden genç oyuncuların gelişimini destekleme politikasıyla hem de Real Madrid'in genç yeteneklerine profesyonel seviyede daha fazla oyun süresi verme stratejisiyle örtüşüyor.