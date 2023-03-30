Süper Lig'de puan durumunda radikal bir değişiklik olabilir. Peki ligden çekilen takımların maçları silinirse puan durumu nasıl olur?

Yaşanan deprem felaketlerinden dolayı Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ve Hatayspor ligden çekilme kararı almıştı.

TFF, bu iki takımın kalan maçlarında rakiplerine üç puan yazılacağını bildirdi. Aynı zamanda Gaziantep FK ve Hatayspor, ligden düşmeyecek.

Ancak bu karar, yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle, ligden çekilen iki takıma toplamda beş puan kaybeden Beşiktaş, karara itiraz etti.

Kartal, Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken Gaziantep FK ile de deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

Son Kulüpler Birliği toplantısında bu konu yeniden gündeme geldi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, kulüplerin bu konuda yazılı olarak taleplerinin alınacağını ve TFF'nin durumu değerlendireceğini duyurdu.

Peki iki takımın daha önce oynadığı maçlar silinip, bu takımlara karşı puan kaybeden ekiplere puanlar eklenirse güncel puan durumu nasıl olur?

GOAL Türkiye, şampiyonluk yarışındaki üç takımın bu senaryoya göre güncel puan durumunu hazırladı.