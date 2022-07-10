Arjantin ve Brezilya temsilcisi arasındaki maçta, stadyum neredeyse taraftarların başına yıkılacaktı.

Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi kupası olan Libertadores'te normal süresi 0-0 eşitlikle sonuçlanan Boca Juniors ile Corinthians arasındaki maç penaltı atışlarına gitti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı Corinthians, Arjantin ekibini 6-5 yenerek Libertadores Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Ancak, bu maça dair tribünlerde herkesi şaşırtan ve korkutan bir görüntü vardı.

Sosyal medyada dolaşan bir görüntü, Arjantin kulübünün ev sahibi taraftarlarının bulunduğu tribünlerden birinde ortaya çıkan büyük bir çatlağı gösteriyor.

Stadın üst katlarından birinin tabanındaki çatlak, tribündeki çılgın taraftarların ağırlığı altında adeta hareket ediyor.

Stadyumun zemininde zıplayan taraftarlar, çatlağın daha da büyümesini sağlıyor, ancak o anlarda bu durumu pek de önemseyen yok.

Crazy scenes at Boca Juniors 😳😱 pic.twitter.com/h5xYdK0IFf — Casual Ultra (@thecasualultra) July 9, 2022

Bu görüntü, Libertadores Kupası maçı olan Boca Juniors ile Brezilya ekibi Corinthians arasında oynanan maçtan çekildi.

Resmi olarak Alberto Jose Armando Stadyumu olarak bilinen La Bombonera, ilk olarak 1940 yılında inşa edildi ve şu anda net bir şekilde bakıma ihtiyaç duyduğu görülüyor.

"Olmayı bekleyen bir felaket"

1996'da tadilattan geçti, ancak şu anda kötü durumda görünüyor, sosyal medyadaki taraftarlar, tribündeki insanların güvenliğinden endişe ediyor.

Twitter'da bir taraftar, "Olmayı bekleyen bir felaket" diye yazdı.

"Evet, maçı s.ktir edip en yakın çıkıştan stadı terk ederdim.

"Stadyumlardaki beton ve güçlendirilmiş çeliğin ne kadar güçlü olduğunu sık sık merak ederim, taraftarların aynı anda birlikte zıplaması için yapıldığını düşünmüyorum."

Başka bir taraftar ise, "Bir gün bu stadyumlardan birinde bir felaket olacak.

"Stadyum turundaydım. Rehber, deplasman takımlarının soyunma odasının bu tribünün altında olduğunu, bu yüzden, Boca taraftarlarının aşağı yukarı zıplamalarının onları korkutacağını söyledi.

"Tuhaf bir şekilde, stadyumun bir ölüm tuzağı olduğundan hiç bahsetmedi" diyerek oluşabilecek felakete değindi.

Bu görüntülerin ardından, kulüp yöneticilerinin acil bir şekilde stadyumda çalışma yapması bekleniyor.

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