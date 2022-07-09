Brezilyalı yıldızın gönlü Barcelona'dan yana, ancak Maviler pusuda bekliyor.

Barcelona, ​​Chelsea'nin Brezilyalı kanat oyuncusuyla sözleşme imzalamak için yaptığı teklif sonrasında Brezilyalı oyuncu için yaptığı teklifi yükseltti.

Raphinha, mayıs ayından bu yana Barcelona forması giymek istiyor, ancak son söz mevcut sözleşmesi bulunan Leeds United'da.

Mali açıdan sıkıntılar yaşamasına rağmen Barça, Leeds'in geçen hafta Chelsea ile anlaştığı 72 milyon Dolar'lık teklife çıkmayı başardı.

Chelsea ve Barcelona, Brezilyalı yıldız için kıyasıya bir rekabet içerisindeyken Arsenal, şimdilik bu yarışın dışında kaldı.

Barcelona, ​​Raphinha'yı nasıl alabilir?

Barça, yaz transfer döneminde ödemesi gereken yaklaşık 600 milyon Euro'luk bir borca sahip.

Ancak, İspanyol devi televizyon haklarını satarak bazı adımlar attı ve finansal olarak rahat bir nefes aldı.

Geçtiğimiz günlerde yeni transfer Franck Kessie ve Andreas Christensen'i açıklayabildiler, ancak daha fazla para toplanana kadar ikisi de henüz tescil edilmedi.

Bu nedenle; Leeds'e yapacakları teklifte ücreti tek seferde değil de birkaç yıl içinde taksitler halinde ödemeyi sunacaklar.

Barcelona'nın ödemek isteyeceği ilk taksit Chelsea'nin verdiği tekliften daha düşük olacak, çünkü onlar Raphinha için bazı ek ödemeler yapacaklar.

Raphinha ve Barcelona için bundan sonra ne olacak?

GOAL, İspanyol ekibinin teklifinin onaylanmasının ardından Leeds ile Barcelona arasındaki müzakerelerin hızlandığını ve önümüzdeki günlerde bir çözüm bulunacağını öğrendi.

Raphinha ve temsilcisi Deco, Barcelona'ya 48 saat süre verdi ve İspanyol devi, bu süreyi aşarsa oyuncunun transferinde yenilgiyi kabul etmiş olacak.

Oyuncu ve menajeri, Barcelona devre dışı kaldığında ise Chelsea ile görüşüp Stamford Bridge'e transfer olmak için son detayları belirleyecekler.

Chelsea ve Barcelona'ya birbirine düşüren Brezilyalı yıldızın transferindeki tüm detaylar, 48 saat içerisinde belli olacak.

Öte yandan Leeds, Feyenoord'dan Luis Sinisterra ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirmeyi başarırken Raphinha, transferini tamamlayıp ağustos ayında yeni takımıyla idmanlara başlamak istiyor.

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