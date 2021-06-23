LGBTQ hareketinde Wijnaldum da Manuel Neuer'e katıldı

Manuel Neuer’in ardından Hollanda kaptanı Georginio Wijnaldum da ‘one love’ hareketine destek verecek.

Wijnaldum, Hollanda’nın Pazar günü Budapeşte’de oynayacağı Euro 2020 son 16 turu maçına üzerinde ‘one love’ mesajını taşıyan bir pazubantla çıkacak.

Böylece Almanya kalecisi Manuel Neuer’in ardından Macaristan’ın LGBTQ kararına tepki gösteren ikinci isim Wijnaldum oldu.

Georginio Wijnaldum draagt tijdens de achtste finale van #EURO2020 een speciale OneLove-aanvoerdersband: https://t.co/ZjlDrXDxu6. — OnsOranje (@OnsOranje) June 22, 2021

Macaristan’da kısa süre önce parlamentodan geçen yasa, 18 yaşından küçükler için hazırlanan içeriklerde LGBTQ unsurlarına yer verilmesini yasaklıyor.

Hollanda milli takımının resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Ayrımcılığın her türlüsüne karşıyız. Dünyanın neresinde olursa olsun, ayrımcılığa maruz kalan herkese destek olmayı umuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Macaristan’ın kararına tepki gösteren ilk ekip Hollanda değil. Manuel Neuer, Almanya’nın grupta oynadığı iki maça da gökkuşağı renklerindeki pazubantla çıkmıştı. Bu konuda bir soruşturma yapan UEFA, Neuer’in hareketine ceza verilmeyeceğini açıklamıştı.

Münih Şehir Konseyi ise, Almanya ile Macaristan’ın Çarşamba günü oynayacağı karşılaşma öncesinde Allianz Arena’yı gökkuşağı renkleriyle aydınlatma planını açıklamıştı.

Ancak UEFA, politik tarafsızlığı gerekçe göstererek bu girişimin önüne geçti. UEFA’nın kararı, Barcelona ve Juventus başta olmak üzere birçok kulübün tepkisini çekmişti.

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